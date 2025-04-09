Kızılcık Şerbeti Pembe'nin İmalı Ayrılık Açıklamasından Feyza Civelek'in El Hareketine TV'de Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Pembe'nin İmalı Ayrılık Açıklamasından Feyza Civelek'in El Hareketine TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Feyza Civelek'in hareketi tepki yarattı.
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2. Esra Erol'un işlemeyi bıraktığı konu Zahide Yetiş'e taşındı.
3. Hudutsuz Sevda'ya yeni oyuncu geliyor.
4. Kızılcık Şerbeti oyuncuları diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na vedası duygulandırdı.
5. Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela bir araya geldi.
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6. Survivor Almeda'nın programda gerçek yaşını söylemediği ortaya çıktı.
7. Kızılcık Şerbeti Pembe'ye ayrılığın ne zaman bildirildiğini yapımcı açıkladı.
8. Bahar'ın bir de Evren'i nikah masasında öylece bırakması izleyiciyi fena çıldırttı.
9. Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrlık haberi sonrası ilk açıklaması dikkat çekti.
10. TRT bandrolü vergisi gündemi sonrası Cengiz Bozkurt'un rol aldığı bir dizideki bandrol repliği yeniden gündem oldu.
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11. Boykot çağrısı sonrası TRT 1 dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat gündemdeki yerini koruyor.
12. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki olay gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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