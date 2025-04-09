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Kızılcık Şerbeti Pembe'nin İmalı Ayrılık Açıklamasından Feyza Civelek'in El Hareketine TV'de Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Pembe'nin İmalı Ayrılık Açıklamasından Feyza Civelek'in El Hareketine TV'de Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Esra Erol Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 00:20

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

9 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Feyza Civelek'in hareketi tepki yarattı.

1. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Feyza Civelek'in hareketi tepki yarattı.

Sette Pembe'ye veda edilmişti. O videodaki bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Feyza Civelek'in ayrılırken veda etmek isteyen Taşçıoğlu'na yaptığı hareket tartışmaları körükledi.

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2. Esra Erol'un işlemeyi bıraktığı konu Zahide Yetiş'e taşındı.

2. Esra Erol'un işlemeyi bıraktığı konu Zahide Yetiş'e taşındı.

Esra Erol canlı yayınlarla konu ile ilgili savcılığın harekete geçmesini sağladı. Ancak bir süre sonra her ne olduysa konuyu işlemeyi bıraktı. Keskin soluğu başka bir programda aldı. Zahide Yetiş'in programında aile içinde yaşanan kan donduran olaylar yeniden ekrana getirildi.

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3. Hudutsuz Sevda'ya yeni oyuncu geliyor.

3. Hudutsuz Sevda'ya yeni oyuncu geliyor.

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'ya yeni bir oyuncu transfer oldu. Hudutsuz Sevda izleyicisine merak uyandıran haberi Birsen Altuntaş verdi.

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4. Kızılcık Şerbeti oyuncuları diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na vedası duygulandırdı.

4. Kızılcık Şerbeti oyuncuları diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na vedası duygulandırdı.

Sibel Taşçıoğlu, son sahnelerinin çekilmesinin ardından Şerbo'ya veda etti. Kızılcık Şerbeti'ndeki rol akadaşları, Sibel Taşçıoğlu için duygulandıran veda paylaşımları yaptı.

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5. Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela bir araya geldi.

5. Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela bir araya geldi.

Izabela ile buluşmak için adadan bile kaçan Yunus Emre, yarışmadan elendikten sonra Rumen aşkının yanına koştu. Izabela, Yunus Emre ile fotoğraflarını paylaşarak aşklarını resmen ilan etti.

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6. Survivor Almeda'nın programda gerçek yaşını söylemediği ortaya çıktı.

6. Survivor Almeda'nın programda gerçek yaşını söylemediği ortaya çıktı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, canlı yayında Almeda'nın yaşı hakkında yalan söylediğini belirtip gerçek yaşını açıkladı.

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7. Kızılcık Şerbeti Pembe'ye ayrılığın ne zaman bildirildiğini yapımcı açıkladı.

7. Kızılcık Şerbeti Pembe'ye ayrılığın ne zaman bildirildiğini yapımcı açıkladı.

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hakkında ilk kez konuştu.

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8. Bahar'ın bir de Evren'i nikah masasında öylece bırakması izleyiciyi fena çıldırttı.

8. Bahar'ın bir de Evren'i nikah masasında öylece bırakması izleyiciyi fena çıldırttı.

Gelin, X'te trendlere giren Bahar'a gelen tepkileri de birlikte görelim...

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9. Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrlık haberi sonrası ilk açıklaması dikkat çekti.

9. Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrlık haberi sonrası ilk açıklaması dikkat çekti.

İzleyicisini epey üzen Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrlık haberi sonrası ilk açıklama bu etkinlikte geldi. Ünlü oyuncunun sözleri de imalı bulundu.

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10. TRT bandrolü vergisi gündemi sonrası Cengiz Bozkurt'un rol aldığı bir dizideki bandrol repliği yeniden gündem oldu.

10. TRT bandrolü vergisi gündemi sonrası Cengiz Bozkurt'un rol aldığı bir dizideki bandrol repliği yeniden gündem oldu.

O sahneyi sizlerle paylaştık...

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11. Boykot çağrısı sonrası TRT 1 dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat gündemdeki yerini koruyor.

11. Boykot çağrısı sonrası TRT 1 dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat gündemdeki yerini koruyor.

Aybüke Pusat'ın diziye girdiği dönemde yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti.

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12. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki olay gündem oldu.

12. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki olay gündem oldu.

İsmail Cevizci, 4 evlerini ve arabaları sattıran 'dolandırıcı' gelinden şikayetçi oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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