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Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılması Hakkında İlk Açıklama

Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılması Hakkında İlk Açıklama

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2025 - 21:46

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Dizinin favori karakterlerinden Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziye vedasıyla herkesi üzerken söz konusu gelişmeye kimseler inanamamış ve sosyal medyada türlü teoriler baş göstermişti. Bunlardan biri de Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını senaryodan öğrenmesiyle alakalı iddiaydı. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Akif Yaman, 2. Sayfa

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki şoke eden ayrılık hepimizi bir miktar üzdü.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki şoke eden ayrılık hepimizi bir miktar üzdü.

3 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterinin diziye veda edeceği haberiyle Şerbo seyircileri epey sarsıldı. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe'nin vedası büyük şaşkınlık yaratırken bu konudaki teoriler de bitmek bilmedi.

Bunların en başında ise Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını geçtiğimiz günlerde senaryoyu okurken öğrenmesi oldu.

Söz konusu iddia hakkında Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.

Söz konusu iddia hakkında Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.

Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını 1 ay önceden beri bildiğini '1 ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. Son hafta senaryo gitti, öğrendi diye bir şey olabilir mi? Ayrıca çok da dostane ayrıldık. Sibel hanımla tekrardan bir şeyler yapmak için de şu an çabalıyoruz. Biz bir defa 3 senedir yol yürüdük. Bu büyük bir saygısızlık olurdu.' ifadeleriyle açıkladı.

İşte Faruk Turgut'un o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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