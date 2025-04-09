Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılması Hakkında İlk Açıklama

Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını 1 ay önceden beri bildiğini '1 ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. Son hafta senaryo gitti, öğrendi diye bir şey olabilir mi? Ayrıca çok da dostane ayrıldık. Sibel hanımla tekrardan bir şeyler yapmak için de şu an çabalıyoruz. Biz bir defa 3 senedir yol yürüdük. Bu büyük bir saygısızlık olurdu.' ifadeleriyle açıkladı.