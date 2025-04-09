Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılması Hakkında İlk Açıklama
Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılması Hakkında İlk Açıklama
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Dizinin favori karakterlerinden Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziye vedasıyla herkesi üzerken söz konusu gelişmeye kimseler inanamamış ve sosyal medyada türlü teoriler baş göstermişti. Bunlardan biri de Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını senaryodan öğrenmesiyle alakalı iddiaydı. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: Akif Yaman, 2. Sayfa
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki şoke eden ayrılık hepimizi bir miktar üzdü.
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Söz konusu iddia hakkında Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
İşte Faruk Turgut'un o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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