Gerçek Yaşı Ne? Survivor Almeda'nın Yaşı Hakkında Yalan Söylediği Ortaya Çıktı
Gerçek Yaşı Ne? Survivor Almeda'nın Yaşı Hakkında Yalan Söylediği Ortaya Çıktı
Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Almeda, şu an istatistiklerde en önde ilerliyor. Performansıyla en büyük şampiyonluk adaylarından olan Almeda hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, canlı yayında Almeda'nın yaşı hakkında yalan söylediğini belirtip gerçek yaşını açıkladı.
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Survivor 2025'in en kaotik isimlerinden biri hiç şüphesiz Almeda Baylan.
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Acıklı hayat hikâyesiyle herkesi üzen Almeda hakkında Panorama'da şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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