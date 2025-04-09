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Gerçek Yaşı Ne? Survivor Almeda'nın Yaşı Hakkında Yalan Söylediği Ortaya Çıktı

Gerçek Yaşı Ne? Survivor Almeda'nın Yaşı Hakkında Yalan Söylediği Ortaya Çıktı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2025 - 21:14

Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Almeda, şu an istatistiklerde en önde ilerliyor. Performansıyla en büyük şampiyonluk adaylarından olan Almeda hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, canlı yayında Almeda'nın yaşı hakkında yalan söylediğini belirtip gerçek yaşını açıkladı.

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Survivor 2025'in en kaotik isimlerinden biri hiç şüphesiz Almeda Baylan.

Survivor 2025'in en kaotik isimlerinden biri hiç şüphesiz Almeda Baylan.

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Almeda, gelir gelmez diğer yarışmacılara ada hayatını epey zorlaştırırken bir yandan da performansıyla herkesi şoke etti. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen enfes bir performans sergileyen Almeda, istatistiklere göre şu an şampiyonluğa en yakın isim.

Acıklı hayat hikâyesiyle herkesi üzen Almeda hakkında Panorama'da şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Acıklı hayat hikâyesiyle herkesi üzen Almeda hakkında Panorama'da şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Almeda'nın yaşı hakkında yalan söylediğini canlı yayında açıkladı. Hatipoğlu, Almeda'nın Survivor ekibine 23 yaşında olduğunu fakat öğrendiğine göre asıl yaşının 28 olduğunu açıkladı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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