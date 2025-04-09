onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zuhal Topal'la İzdivaç'ın Unutulmaz Gelin Adayı Songül'ün Son Hali

Zuhal Topal'la İzdivaç'ın Unutulmaz Gelin Adayı Songül'ün Son Hali

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2025 - 20:10

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarının en çok izlenenlerinden Zuhal Topal'la İzdivaç'tan tanıdığımız gelin adayı Songül, yıllar sonra ortaya çıktı. Hadise'nin 'Prenses' şarkısını kendine özgü performansıyla söyleyen Songül, o döneme damga vurmuştu. Gelin adayı Songül, bir TikTok kullanıcısının videosunda karşımıza çıktı.

KAYNAK: TV Gündemi/ Instagram

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce Zuhal Topal, ardından Esra Erol'a çıkan gelin adayı Songül'ü muhakkak hatırlarsınız...

Önce Zuhal Topal, ardından Esra Erol'a çıkan gelin adayı Songül'ü muhakkak hatırlarsınız...

Özellikle Hadise'nin sevilen şarkısı 'Prenses'i kendine özgü tarzıyla söylediği performansıyla hafızalarımızda yer edinen Songül, o dönem öylesine popüler olmuştu ki her bölüm bambaşka bir şarkıyla karşımıza çıkıyordu.

Esra Erol'da damat adayı Hüseyin ile evlilik yoluna giren ve izdivaç programlarının yayından kaldırılmasıyla bir daha göremediğimiz Songül, yıllar sonra sosyal medyada karşımıza çıktı. TV Gündemi Instagram hesabı, Songül'le TikTok videosu çeken bir kadının paylaşımını profilinde paylaştı.

Songül, televizyona geri dönme kararı aldığını belirtti.

Songül, televizyona geri dönme kararı aldığını belirtti.

Gelin adayı Songül yayınlanan videoda 'Tekrar karşınıza çıkmaya çalışacağım. Tekrar televizyonda yayınlara, filmlerde, dizilerde oynamaya karar verdim. İnşallah tez zamanda tekrardan sizlerle olmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.' ifadelerini kullandı.

İşte gelin adayı Songül'ün son hali:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın