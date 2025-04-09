Zuhal Topal'la İzdivaç'ın Unutulmaz Gelin Adayı Songül'ün Son Hali
Zuhal Topal'la İzdivaç'ın Unutulmaz Gelin Adayı Songül'ün Son Hali
Bir döneme damga vuran izdivaç programlarının en çok izlenenlerinden Zuhal Topal'la İzdivaç'tan tanıdığımız gelin adayı Songül, yıllar sonra ortaya çıktı. Hadise'nin 'Prenses' şarkısını kendine özgü performansıyla söyleyen Songül, o döneme damga vurmuştu. Gelin adayı Songül, bir TikTok kullanıcısının videosunda karşımıza çıktı.
KAYNAK: TV Gündemi/ Instagram
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Önce Zuhal Topal, ardından Esra Erol'a çıkan gelin adayı Songül'ü muhakkak hatırlarsınız...
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Songül, televizyona geri dönme kararı aldığını belirtti.
İşte gelin adayı Songül'ün son hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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