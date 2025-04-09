Aşklarını İlan Ettiler! Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela ile Buluştu!

Izabela, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yunus Emre'yle fotoğraflarını paylaştı ve yazdıklarıyla aşk yaşadıklarını resmen duyurdu.

Izabela, yaptığı paylaşımda 'Bu, Bayahibe’deki ilk fotoğrafımız. Çılgınca bir aşkla, bir masalın içinden çıkmış gibi, o kadar güçlü bir duygu ki, kimse bunun gerçek olduğuna inanmadı. Birlikte, tüm şüphecilere rağmen, gerçek aşkın sınırları olmadığını ve engelleri aşabileceğini kanıtladık. Gözlerimiz, hiçbir kelimeden daha fazlasını anlatıyor ve gülüşlerimiz, iki kalp birbirine yazgılı olduğunda, hiçbir şeyin onları ayıramayacağının kanıtıdır.”❤️‍🔥🙏🏼' ifadelerini kullandı.