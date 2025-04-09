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Aşklarını İlan Ettiler! Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela ile Buluştu!

Aşklarını İlan Ettiler! Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela ile Buluştu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2025 - 18:27

Survivor 2025 yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak, performansından ziyade Survivor Romanya yarışmacısı Izabela ile ilişkisiyle gündem oldu. Izabela ile buluşmak için adadan bile kaçan Yunus Emre, yarışmadan elendikten sonra Rumen aşkının yanına koştu. Izabela, Yunus Emre ile fotoğraflarını paylaşarak aşklarını resmen ilan etti.

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Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak, 5 Nisan günü Survivor'da veda eden isim oldu.

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak, 5 Nisan günü Survivor'da veda eden isim oldu.

Survivor 2025 boyunca başarılı bi performans sergileyen Yunus Emre, en çok Survivor Romanya yarışmacısı Izabela ile ilişkisiyle öne çıktı. Survivor'a gelmeden önce tanışan ikili, translate ile konuşmuş ve birbirlerinden epey etkilenmişti. Hatta bu etki öyle bir hal almıştı ki Yunus Emre, bir akşam adadan kaçarak Izabela'yla buluşmuş ve tüm Survivor ekibini korkutmuştu.

Survivor'dan elenen Yunus Emre, soluğu doğrudan Izabela'nın yanında aldı.

Survivor'dan elenen Yunus Emre, soluğu doğrudan Izabela'nın yanında aldı.

Izabela, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yunus Emre'yle fotoğraflarını paylaştı ve yazdıklarıyla aşk yaşadıklarını resmen duyurdu.

Izabela, yaptığı paylaşımda 'Bu, Bayahibe’deki ilk fotoğrafımız. Çılgınca bir aşkla, bir masalın içinden çıkmış gibi, o kadar güçlü bir duygu ki, kimse bunun gerçek olduğuna inanmadı. Birlikte, tüm şüphecilere rağmen, gerçek aşkın sınırları olmadığını ve engelleri aşabileceğini kanıtladık. Gözlerimiz, hiçbir kelimeden daha fazlasını anlatıyor ve gülüşlerimiz, iki kalp birbirine yazgılı olduğunda, hiçbir şeyin onları ayıramayacağının kanıtıdır.”❤️‍🔥🙏🏼' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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