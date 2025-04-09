Aşklarını İlan Ettiler! Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela ile Buluştu!
Aşklarını İlan Ettiler! Survivor Yunus Emre, Rumen Aşkı Izabela ile Buluştu!
Survivor 2025 yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak, performansından ziyade Survivor Romanya yarışmacısı Izabela ile ilişkisiyle gündem oldu. Izabela ile buluşmak için adadan bile kaçan Yunus Emre, yarışmadan elendikten sonra Rumen aşkının yanına koştu. Izabela, Yunus Emre ile fotoğraflarını paylaşarak aşklarını resmen ilan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak, 5 Nisan günü Survivor'da veda eden isim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'dan elenen Yunus Emre, soluğu doğrudan Izabela'nın yanında aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın