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Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Sibel Taşçıoğlu'na Duygulandıran Veda Paylaşımları

Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Sibel Taşçıoğlu'na Duygulandıran Veda Paylaşımları

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2025 - 17:36

3 sezondur reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'ndeki büyük ayrılık haberinin etkisinden hala çıkamadık. Dizinin başrolü ve resmen can damarı olan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, son sahnelerinin çekilmesinin ardından Şerbo'ya veda etti. Kızılcık Şerbeti'ndeki rol akadaşları, Sibel Taşçıoğlu için duygulandıran veda paylaşımları yaptı.

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Kaos ve entrikanın hız kesmediği Kızılcık Şerbeti son günlerde oldukça hüzünlü bir haberle gündeme oturdu.

Kaos ve entrikanın hız kesmediği Kızılcık Şerbeti son günlerde oldukça hüzünlü bir haberle gündeme oturdu.

3 sezondur dizinin can damarı haline gelen Pembe karakteri, her ne kadar nefret etsek de Şerbo'nun vazgeçilmezi. Birsen Altuntaş, Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını duyurmuş, fakat bu habere inanmak istemeyen seyirci, türlü teoriler üreterek bunu reddetmek istemişti.

Sibel Taşçıoğlu, dün (8 Nisan) son sahnelerinin çekilmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'ne resmen veda etti.

Sibel Taşçıoğlu, dün (8 Nisan) son sahnelerinin çekilmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'ne resmen veda etti.

Önümüzdeki haftalarda diziye veda edeceği bölümü izleyeceğimiz Taşçıoğlu'nun buruk vedası, dizi setindeki veda etkinliği ile resmiyete dökülürken Taşçıoğlu'nun dizideki rol arkadaşları onu hem vedasında hem sosyal medyada yalnız bırakmadı. 

Kızılcık Şerbeti oyuncuları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları veda paylaşımlarıyla Taşçıoğlu'na bir kez daha 'elveda' dedi. O paylaşımları sizler için derledik.

Emrah Altıntoprak

Emrah Altıntoprak

Bahtiyar Memili

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu
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Ceren Karakoç

Ceren Karakoç

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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