Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Sibel Taşçıoğlu'na Duygulandıran Veda Paylaşımları
Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Sibel Taşçıoğlu'na Duygulandıran Veda Paylaşımları
3 sezondur reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'ndeki büyük ayrılık haberinin etkisinden hala çıkamadık. Dizinin başrolü ve resmen can damarı olan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, son sahnelerinin çekilmesinin ardından Şerbo'ya veda etti. Kızılcık Şerbeti'ndeki rol akadaşları, Sibel Taşçıoğlu için duygulandıran veda paylaşımları yaptı.
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Kaos ve entrikanın hız kesmediği Kızılcık Şerbeti son günlerde oldukça hüzünlü bir haberle gündeme oturdu.
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Sibel Taşçıoğlu, dün (8 Nisan) son sahnelerinin çekilmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'ne resmen veda etti.
Emrah Altıntoprak
Bahtiyar Memili
Şebnem Bozoklu
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Ceren Karakoç
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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