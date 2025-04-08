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Survivor Yarışmacısı Poyraz, Meğer Yıllar Önce Somer Şef'le Beraber Çalışmış

Survivor Yarışmacısı Poyraz, Meğer Yıllar Önce Somer Şef'le Beraber Çalışmış

survivor MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 16:00

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Yiğit Poyraz, 2025 All Star kadrosunda tam gaz devam ediyor. Bu sezonun favori yarışmacılarından Poyraz'ın öğrencilik yıllarında MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun yanında çalıştığı ortaya çıktı.

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Survivor'ın önde gelen yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ı muhakkak tanırsınız.

Survivor'ın önde gelen yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ı muhakkak tanırsınız.

İlk olarak 2021 yılında katıldığı sezon tanıdığımız Poyraz, daha sonra 2024 ve şimdi de hala yayında olan 2025 sezonuna katıldı.

Katıldığı her sezonun favori isimlerinden olan Poyraz, 2025 kadrosunda da şampiyonluk için ön plana çıkarken hakkında ortaya çıkan bir bilgi herkesi şaşırttı.

O bilgi ise MasterChef yarışmasının jürisi Somer Şef'le alakalı.

O bilgi ise MasterChef yarışmasının jürisi Somer Şef'le alakalı.

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, meğer yıllar önce Somer Şef'in Efendy adlı restoranında garsonluk yapmış. Poyraz, Survivor başvuru videosunda o anlar şu sözlerle anlatıyor:

 'Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için...”

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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