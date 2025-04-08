Survivor Yarışmacısı Poyraz, Meğer Yıllar Önce Somer Şef'le Beraber Çalışmış
Survivor Yarışmacısı Poyraz, Meğer Yıllar Önce Somer Şef'le Beraber Çalışmış
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Yiğit Poyraz, 2025 All Star kadrosunda tam gaz devam ediyor. Bu sezonun favori yarışmacılarından Poyraz'ın öğrencilik yıllarında MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun yanında çalıştığı ortaya çıktı.
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Survivor'ın önde gelen yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ı muhakkak tanırsınız.
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O bilgi ise MasterChef yarışmasının jürisi Somer Şef'le alakalı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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