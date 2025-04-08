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Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalinde Şahin ve Nare'ye Ne Oluyor?

Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalinde Şahin ve Nare'ye Ne Oluyor?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 15:06

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlandı. Yayınlandığı andan itibaren reyting rekoru kıran dizinin orijinalinin finaline dair merak edilenleri araştırırken sevilen çift Şahin ve Nare'yi de es geçmedik ve orijinal senaryoda neler yaşadıklarını mercek altına aldık. Bakalım Al Hayba'daki Şahin ve Nare neler yaşamış?

DİKKAT! BU İÇERİK BOL MİKTARDA SPOİLER İÇERMEKTEDİR.

KAYNAK: 12punto

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Her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir, uyarlama olduğu için gidişata dair pek çok şey elimizin altında.

Her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir, uyarlama olduğu için gidişata dair pek çok şey elimizin altında.

2017-2020 yılları arasında yayınlanan Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir, eğer senaryoya sadık kalınırsa seyirciyi finalde epey üzecek. Orijinal senaryoya göre seyircinin merakla beklediği Alya ve Cihan aşkı yakın zamanda başlayacak fakat Kanada'ya gönderdiği Alya'nın yanına gitmeye çalışan Cihan, ölerek diziye veda edecek.

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Alya ve Cihan'ın ardından şimdi de Şahin ve Nare'yi ele aldık.

Alya ve Cihan'ın ardından şimdi de Şahin ve Nare'yi ele aldık.

12punto'nun haberine göre toplamda 5 sezon süren Al Hayba'da Şahin ve Nare'ye denk gelen karakterler kavuşacak.

Eğer Uzak Şehir, Al Hayba dizisinin gidişatında devam ederse Şahin ve Nare, evlenerek hikayelerini mutlu sonla tamamlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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