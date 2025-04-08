Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalinde Şahin ve Nare'ye Ne Oluyor?
Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalinde Şahin ve Nare'ye Ne Oluyor?
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlandı. Yayınlandığı andan itibaren reyting rekoru kıran dizinin orijinalinin finaline dair merak edilenleri araştırırken sevilen çift Şahin ve Nare'yi de es geçmedik ve orijinal senaryoda neler yaşadıklarını mercek altına aldık. Bakalım Al Hayba'daki Şahin ve Nare neler yaşamış?
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KAYNAK: 12punto
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Her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir, uyarlama olduğu için gidişata dair pek çok şey elimizin altında.
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Alya ve Cihan'ın ardından şimdi de Şahin ve Nare'yi ele aldık.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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