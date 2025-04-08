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Dizilerin Kaderini Belirleyen Reytingler Hakkında Tüm Merak Edilenler

Dizilerin Kaderini Belirleyen Reytingler Hakkında Tüm Merak Edilenler

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 12:47

Türkiye’de televizyon dizilerinin ve programlarının başarısını belirleyen en kritik kriterlerden biri reytinglerdir. Reytingler yalnızca izlenme oranlarını değil, dizilerin reklam gelirlerini, devam edip etmeyeceklerini ve kanalın genel stratejisini de doğrudan etkiler. 

Peki, bu reytingler nasıl ve kim tarafından ölçülüyor?

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Dizi ve programların kaderini yıllardır reytingler belirliyor.

Dizi ve programların kaderini yıllardır reytingler belirliyor.

Bazı diziler sosyal medyada yoğun beğeni ve destek alsa da yayınlandıkları gün aldıkları reytingler sonlarını getiriyor. Sosyal medyada dizi izleme etkinlikleri düzenlenerek reyting arttırma çabaları olsa da çoğu karşılıksız kalıyor. Buna en büyük sebep ise insanların reyting sistemini yanlış bilemeleri. Çoğu izleyici tercih ettikleri programlarla reytinglerde etki ettiklerini zannetse de aslında reytingleri belirleyen hane sayısı epey az.

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) Türkiye'de reyting ölçüm sistemini yöneten kurumdur.

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) Türkiye'de reyting ölçüm sistemini yöneten kurumdur.

TİAK, televizyon kanalları, reklamverenler ve medya ajanslarının temsilcilerinden oluşan bağımsız bir yapıdır ve sistemin şeffaf işlemesini sağlar.

Ölçüm işlemi, “peoplemeter” adlı özel cihazlarla yapılır.

Ölçüm işlemi, “peoplemeter” adlı özel cihazlarla yapılır.

Türkiye genelinde demografik temsiliyeti sağlayacak şekilde seçilen yaklaşık 4400 civarı haneye bu cihazlar yerleştirilir. Evdeki her bireyin bir kullanıcı kodu vardır. Televizyonu açtıklarında bu kodu tuşlayarak izlemeye başladıklarını bildirirler. Bu sistem sayesinde hangi programın, hangi yaş ve sosyoekonomik gruplar tarafından, ne kadar süreyle izlendiği detaylı biçimde ölçülür.

Burada kritik bir gerçek var!

Burada kritik bir gerçek var!

Reyting cihazı bulunmayan hanelerin hiçbir şekilde reyting sonuçlarına etkisi yoktur. Yani bir dizi milyonlarca kişi tarafından izleniyor bile olsa, eğer o izleyiciler ölçüm yapılan örneklemde yer almıyorsa, reytinge yansımaz. Bu nedenle kamuoyunun sosyal medyadaki tepkisiyle reytingler arasında zaman zaman uçurumlar görülebilir.

Her sabah açıklanan reyting sonuçları üç gruba ayrılır: Total, AB ve ABC1.

Her sabah açıklanan reyting sonuçları üç gruba ayrılır: Total, AB ve ABC1.

Total genel izleyici kitlesini; AB ve ABC1 ise daha eğitimli ve gelir seviyesi yüksek kitleleri temsil eder. Özellikle reklamverenler için bu grupların verileri daha kıymetlidir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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