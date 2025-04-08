Dizilerin Kaderini Belirleyen Reytingler Hakkında Tüm Merak Edilenler
Dizilerin Kaderini Belirleyen Reytingler Hakkında Tüm Merak Edilenler
Türkiye’de televizyon dizilerinin ve programlarının başarısını belirleyen en kritik kriterlerden biri reytinglerdir. Reytingler yalnızca izlenme oranlarını değil, dizilerin reklam gelirlerini, devam edip etmeyeceklerini ve kanalın genel stratejisini de doğrudan etkiler.
Peki, bu reytingler nasıl ve kim tarafından ölçülüyor?
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Dizi ve programların kaderini yıllardır reytingler belirliyor.
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Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) Türkiye'de reyting ölçüm sistemini yöneten kurumdur.
Ölçüm işlemi, “peoplemeter” adlı özel cihazlarla yapılır.
Burada kritik bir gerçek var!
Her sabah açıklanan reyting sonuçları üç gruba ayrılır: Total, AB ve ABC1.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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