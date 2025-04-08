Dizilerin Kaderini Belirleyen Reytingler Hakkında Tüm Merak Edilenler

Türkiye’de televizyon dizilerinin ve programlarının başarısını belirleyen en kritik kriterlerden biri reytinglerdir. Reytingler yalnızca izlenme oranlarını değil, dizilerin reklam gelirlerini, devam edip etmeyeceklerini ve kanalın genel stratejisini de doğrudan etkiler.

Peki, bu reytingler nasıl ve kim tarafından ölçülüyor?