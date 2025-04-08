onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat'a Aybüke Pusat Yerine Yeni Oyuncu Geleceği İddialarına Yanıt

Teşkilat'a Aybüke Pusat Yerine Yeni Oyuncu Geleceği İddialarına Yanıt

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 09:36

2 Nisan boykotunu destekleyen Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan bir anda çıkarılmıştı. Kulislerde Teşkilat kadrosuna yeni oyuncu geleceğine dair iddialar dolaşırken Sina Koloğlu, söz konusu iddialara son noktayı koydu.

KAYNAK: Sina Koloğlu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat, boykot paylaşımı sonrasında dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat, boykot paylaşımı sonrasında dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

2 Nisan boykotu için sosyal medya hesabından çağrıda bulunan genç oyuncu, hemen ardından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın açıklamasıyla diziden çıkarılmış ve bu gelişme herkesi şaşırtmıştı. Üstelik Aybüke Pusat'a destek veren TRT oyuncuları Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da aynı kaderi paylaşarak projelerinden çıkarıldılar.

Aybüke Pusat'ın başrolü olduğu Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasıyla Neslihan rolünü kimin canlandıracağı merak yarattı. Kulislerde Gönül Dağı'ndan tanıdığımız Gülsim Ali'nin diziye dahil olacağı konuşulsa da bu konuda net bir açıklama henüz gelmedi.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu, Teşkilat iddialarına yanıt verdi.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu, Teşkilat iddialarına yanıt verdi.

Sina Koloğlu, Oda TV'deki köşesinde, 'Gülsüm İlhan Ali gelsin diyenler var. Kendisi 'tabii’de yayınlanacak olan 'Harman Yeri' dizisinde. Kulağıma gelen şimdilik yeni bir oyuncu düşünülmüyor.' yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın