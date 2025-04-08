Kimse İnanamıyor! Birsen Altuntaş, Pembe'nin Şerbo'dan Neden Çıktığını Bir Kez Daha Açıkladı

Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'na sette kraliçe gibi davranıldığını ve kadrodan çıkma sebebinin sette yaşanılmış bir anlaşmazlık olmadığının altını çizdi.

'Sibel Taşçıoğlu sette kraliçe gibiydi. Yapımcı da çok değer veriyordu. Senaryonun böyle ilerlemesine karar verildi. Ben neyse onu yazıyorum zaten. Senarist diziyi bir oyuncunun üzerine asla kurmadı. Asıl başrolün hikaye olduğunu belirtir hep. Yasak Elma'da da öyleydi. Burda da yeni Apo geldi, ona da alıştık günün sonunda. Ben de çok şaşırdım ama durum bu...'