Kimse İnanamıyor! Birsen Altuntaş, Pembe'nin Şerbo'dan Neden Çıktığını Bir Kez Daha Açıkladı
Kimse İnanamıyor! Birsen Altuntaş, Pembe'nin Şerbo'dan Neden Çıktığını Bir Kez Daha Açıkladı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkacağı haberini duyuran Birsen Altuntaş, dizinin fanlarına büyük şoku yaşattı. Altuntaş, bir takipçisinin yazdığı iddialara açıkça yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti seyircisi son günlerde epey dertli.
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Altuntaş, "Kim bilir kadına ne yaptılar da arkasında bakmadan kaçıyor" yazan bir takipçisine olayı tekrardan açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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