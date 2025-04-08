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Kimse İnanamıyor! Birsen Altuntaş, Pembe'nin Şerbo'dan Neden Çıktığını Bir Kez Daha Açıkladı

Kimse İnanamıyor! Birsen Altuntaş, Pembe'nin Şerbo'dan Neden Çıktığını Bir Kez Daha Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 08:53

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkacağı haberini duyuran Birsen Altuntaş, dizinin fanlarına büyük şoku yaşattı. Altuntaş, bir takipçisinin yazdığı iddialara açıkça yanıt verdi. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti seyircisi son günlerde epey dertli.

Kızılcık Şerbeti seyircisi son günlerde epey dertli.

Bunun sebebi ise başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkması! 

Birsen Altuntaş, geçtiğimiz hafta Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun 'senaryodaki hikayesinin bitmesi' nedeniyle kadrodan çıktığını açıklamış fakat kimseyi inandıramamıştı. Seyirci, Pembe karakterinin hikayesinin bitmesine bir türlü ikna olmazken elbette türlü teorileri üretmeye başladılar. Bunlardan biri de Sibel Taşçıoğlu'na dizi setinde kötü davranıldığı yönündeydi.

Altuntaş, "Kim bilir kadına ne yaptılar da arkasında bakmadan kaçıyor" yazan bir takipçisine olayı tekrardan açıkladı.

Altuntaş, "Kim bilir kadına ne yaptılar da arkasında bakmadan kaçıyor" yazan bir takipçisine olayı tekrardan açıkladı.

Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'na sette kraliçe gibi davranıldığını ve kadrodan çıkma sebebinin sette yaşanılmış bir anlaşmazlık olmadığının altını çizdi.

'Sibel Taşçıoğlu sette kraliçe gibiydi. Yapımcı da çok değer veriyordu. Senaryonun böyle ilerlemesine karar verildi. Ben neyse onu yazıyorum zaten. Senarist diziyi bir oyuncunun üzerine asla kurmadı. Asıl başrolün hikaye olduğunu belirtir hep. Yasak Elma'da da öyleydi. Burda da yeni Apo geldi, ona da alıştık günün sonunda. Ben de çok şaşırdım ama durum bu...'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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