Tek Tek İptal Edildiler! Dizilerin Yeni Bölümleri Neden Yayınlanmadı?
Tek Tek İptal Edildiler! Dizilerin Yeni Bölümleri Neden Yayınlanmadı?
Ramazan Bayramı arasının ardından yerli dizilerden bazıları yeni bölümleriyle yayınlansa da bazıları iptal edildi. Peki, dizilerin yeni bölümleri neden iptal edildi. Birsen Altuntaş, bu konuda açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle pek çok dizi yeni bölümlerini bir hafta erteledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sebebi maddiymiş...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ya olum bi izlediğim dizi Şakir paşa amk onunda keyfini kaçırmayın be kardeşim yaa