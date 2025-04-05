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Tek Tek İptal Edildiler! Dizilerin Yeni Bölümleri Neden Yayınlanmadı?

Tek Tek İptal Edildiler! Dizilerin Yeni Bölümleri Neden Yayınlanmadı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.04.2025 - 14:24

Ramazan Bayramı arasının ardından yerli dizilerden bazıları yeni bölümleriyle yayınlansa da bazıları iptal edildi. Peki, dizilerin yeni bölümleri neden iptal edildi. Birsen Altuntaş, bu konuda açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle pek çok dizi yeni bölümlerini bir hafta erteledi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle pek çok dizi yeni bölümlerini bir hafta erteledi.

9 günlük bayram tatilinde çoğu dizi yeni bölümlerini yayınlamazken verilen fragmanlar da tarihsiz verildi. Bu hafta Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti gibi diziler yayınlansa da aynı gün yayınlanması gereken Arka Sokaklar'dan tutun da Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha dizileri son anda iptal edildi. Birsen Altuntaş, dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilme nedenini açıkladı.

Sebebi maddiymiş...

Sebebi maddiymiş...

Altuntaş, düşük reklam geliri nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiğini duyurdu. Dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle yeni bölümler birer birer iptal edildi. Buna göre hafta sonu yalnızca TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı ve Teşkilat ile Kanal D'deki Piyasa'nın final bölümü gösterilecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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okisi

Ya olum bi izlediğim dizi Şakir paşa amk onunda keyfini kaçırmayın be kardeşim yaa