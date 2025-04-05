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Efsane Dizi 7 Numara'nın Başrolü Şebnem Sönmez'den TRT'ye Sert Çıkış

Efsane Dizi 7 Numara'nın Başrolü Şebnem Sönmez'den TRT'ye Sert Çıkış

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.04.2025 - 15:12

TRT, boykot çağrısı yapan oyuncuları birer birer TRT 1 ve dijital platform Tabii'deki işlerinden çıkarıyor. Efsane dizi 7 Numara'nın başrolü Şebnem Sönmez, hesabından TRT'ye seslenerek boykotu desteklediğini ve 7 Numara dizisini platformlardan kaldırmalarını istedi!

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Aybüke Pusat'ın yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla ortalık epey karıştı.

Aybüke Pusat'ın yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla ortalık epey karıştı.

Önce Aybüke Pusat daha sonra da Furkan Andıç, Boran Kuzum, Eray Ertüren, Başak Gümülcinelioğlu, TRT'deki işlerinden çıkarıldılar. Söz konusu gelişmelere pek çok isim sessiz kalmazken bunlardan biri de TRT 1'in efsane dizisi 7 Numara'nın başrolü Şebnem Sönmez oldu.

Şebnem Sönmez, 2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 7 Numara'da Zeliha Ballıoğlu'nu canlandırmış ve dizi yayınlandığı döneme damga vuran işlerden olmuştu.

Şebnem Sönmez, X hesabından TRT'ye sert çıktı.

Şebnem Sönmez, X hesabından TRT'ye sert çıktı.

Sönmez, X hesabından TRT yetkililerine seslenerek sayısız kez tekrarı oynatılan 7 Numara dizisinin platformlardan kaldırılmasını istediğini ve boykotu desteklediğini belirtti.

Şebnem Sönmez ayrıca TRT'nin 7 Numara oyuncularının hiçbirine telif ücreti ödemediğinin altını çizdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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