Efsane Dizi 7 Numara'nın Başrolü Şebnem Sönmez'den TRT'ye Sert Çıkış
Efsane Dizi 7 Numara'nın Başrolü Şebnem Sönmez'den TRT'ye Sert Çıkış
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Aybüke Pusat'ın yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla ortalık epey karıştı.
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Şebnem Sönmez, X hesabından TRT'ye sert çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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