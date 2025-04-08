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Teşkilat Reytingleri Nasıl? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Teşkilat Reytingleri Nasıl? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 08:15

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 31 Mart - 6 Nisan haftasında çok az dizi yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümü yayınlanan diziler arasında en çok izlenenleri sizler için sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yarıştığı haftada kazanan dizi hangisi oldu?

KAYNAK: TİAK

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Ramazan Bayramı tatili, televizyonda 1 haftalık mecburi ara verilmesine sebep oldu.

Ramazan Bayramı tatili, televizyonda 1 haftalık mecburi ara verilmesine sebep oldu.

Özelikle bayramın ilk günlerine denk gelen diziler için kesin iptaller söz konusu olurken haftanın sonlarına doğru çoğu dizi düşük reklam gelirleri nedeniyle yeni bölümlerini erteledi.

Burada bahsetmiştik:

31 Mart - 6 Nisan haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen diziler Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gönül Dağı ve Teşkilat oldu.

31 Mart - 6 Nisan haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen diziler Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gönül Dağı ve Teşkilat oldu.

2 Nisan boykotu yaptığı için dizinin başrolü Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarılmasıyla dizinin yeni bölüm reytingleri ayrıca merak yaratıyordu. Pusat'ın da yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümü pazar akşamı tek başına yayınlandığı için gün birincisi olsa da hafta birinciliğini başka diziye kaptırdı. 

Kızılcık Şerbeti, geleneği bozmayarak yine enfes bir reyting aldı ve hem cuma akşamının hem de haftanın lider dizisi oldu.

İşte 31 Mart - 6 Nisan haftasının reyting sonuçları:

İşte 31 Mart - 6 Nisan haftasının reyting sonuçları:

1. Kızılcık Şerbeti - Total'de 9.16, AB'de 10.77 ve ABC1'de 11.32

2. Teşkilat - Total'de 8.97, AB'de 9.32 ve ABC1'de 9.72 

3. Gönül Dağı - Total'de 8.01, AB'de 5.98 ve ABC1'de 7.91

4. Yalı Çapkını - Total'de 3.79, AB'de 2.34 ve ABC1'de 2.62

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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