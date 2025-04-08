Teşkilat Reytingleri Nasıl? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

2 Nisan boykotu yaptığı için dizinin başrolü Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarılmasıyla dizinin yeni bölüm reytingleri ayrıca merak yaratıyordu. Pusat'ın da yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümü pazar akşamı tek başına yayınlandığı için gün birincisi olsa da hafta birinciliğini başka diziye kaptırdı.

Kızılcık Şerbeti, geleneği bozmayarak yine enfes bir reyting aldı ve hem cuma akşamının hem de haftanın lider dizisi oldu.