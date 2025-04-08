Teşkilat Reytingleri Nasıl? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
Teşkilat Reytingleri Nasıl? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 31 Mart - 6 Nisan haftasında çok az dizi yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümü yayınlanan diziler arasında en çok izlenenleri sizler için sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yarıştığı haftada kazanan dizi hangisi oldu?
KAYNAK: TİAK
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Ramazan Bayramı tatili, televizyonda 1 haftalık mecburi ara verilmesine sebep oldu.
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31 Mart - 6 Nisan haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen diziler Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gönül Dağı ve Teşkilat oldu.
İşte 31 Mart - 6 Nisan haftasının reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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