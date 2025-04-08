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Bir Gebemiz Eksikti: Uzak Şehir Dizisinde Hamilelik Göndermesi Herkesi Şoke Etti!

Bir Gebemiz Eksikti: Uzak Şehir Dizisinde Hamilelik Göndermesi Herkesi Şoke Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.04.2025 - 12:20

Kanal D'nin son reyting bükücü dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünün ardından izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Dizide yer alan bir sahnede Cihan’ın sevgilisi Mine'nin hamile olabileceğine yönelik gönderme yapıldı. O sahnenin ardından  sosyal medyada “Mine hamile mi?” sorusu gündeme yerleşti. İşte sahne ile ilgili tahminler ve izleyici yorumları...

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Yaktın bizi Mine!

Yaktın bizi Mine!

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümündeki sahne merak uyandırdı. Sahnede Cihan ve Mine yan yana yürürken, Mine birden duruyor ve “Başım döndü, iyiyim,” diyerek durumu geçiştiriyor. Cihan ise endişeyle “Yürüyebilecek misin?” ve “Tek başına gidebilir misin?” diye soruyor. Cihan’ın Mine’ye destek olmak için kolundan tutması, sahnenin ciddiyetini daha da artırıyor.

Sosyal medyada fırtına koptu: “Ya hamileyse?”

Sosyal medyada fırtına koptu: “Ya hamileyse?”

Söz konusu sahnenin ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Pek çok izleyici bu anı, Mine’nin hamile olabileceğine dair bir işaret olarak yorumladı.

Belki sadece hastadır...

Belki sadece hastadır...

Cihan'ın Alya ile ilişkisini izlemek isteyenler ise başka bir teori ortaya attı: Acaba Mine ciddi bir hastalıkla mı karşı karşıya? “Tedavi için yurt dışına mı gidecek?”, “Diziden ayrılacağına dair bir işaret mi bu?” gibi sorular, dizinin sadık izleyicileri tarafından sıkça dile getiriliyor.

Sır perdesi yeni bölümde aralanacak.

Sır perdesi yeni bölümde aralanacak.

Şimdi gözler Uzak Şehir’in gelecek bölümünde. Mine’nin baş dönmesinin ardında yatan gerçek ne? Hamilelik mi, yoksa başka bir sağlık sorunu mu söz konusu? Cihan’ın bu duruma vereceği tepki ve hikayenin alacağı yön büyük bir merak konusu. İzleyici, Mine’nin sırrının ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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reklam işnin bokunu çıkarmayın bu nasıl haber onedio ciddiyetini kaybetmeye başladın kendinize gelin