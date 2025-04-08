Bir Gebemiz Eksikti: Uzak Şehir Dizisinde Hamilelik Göndermesi Herkesi Şoke Etti!
Bir Gebemiz Eksikti: Uzak Şehir Dizisinde Hamilelik Göndermesi Herkesi Şoke Etti!
Kanal D'nin son reyting bükücü dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünün ardından izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Dizide yer alan bir sahnede Cihan’ın sevgilisi Mine'nin hamile olabileceğine yönelik gönderme yapıldı. O sahnenin ardından sosyal medyada “Mine hamile mi?” sorusu gündeme yerleşti. İşte sahne ile ilgili tahminler ve izleyici yorumları...
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Yaktın bizi Mine!
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Sosyal medyada fırtına koptu: “Ya hamileyse?”
Belki sadece hastadır...
Sır perdesi yeni bölümde aralanacak.
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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