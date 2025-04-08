Cihan'ın Alya ile ilişkisini izlemek isteyenler ise başka bir teori ortaya attı: Acaba Mine ciddi bir hastalıkla mı karşı karşıya? “Tedavi için yurt dışına mı gidecek?”, “Diziden ayrılacağına dair bir işaret mi bu?” gibi sorular, dizinin sadık izleyicileri tarafından sıkça dile getiriliyor.