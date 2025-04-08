"Pembesiz Şerbo Olur mu?" Sibel Taşçıoğlu'nun Arkadaşından Kafa Karıştıran Paylaşım
"Pembesiz Şerbo Olur mu?" Sibel Taşçıoğlu'nun Arkadaşından Kafa Karıştıran Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin olmazsa olmaz karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkacağı haberi herkesi şoke etti. Birsen Altuntaş, söz konusu haberin doğruluğunu teyitlerken Sibel Taşçıoğlu'nun arkadaşından kafa karıştıran bir hamle geldi. Taşçıoğlu'yla buluşan Ayşe Şule Bilgiç, bizzat Pinko'ya diziden çıkıp çıkmayacağını sordu.
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu hakkında çıkan haber Şerbo seyircisini derinden yaraladı.
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Tam umudumuzu yitirdik derken Sibel Taşçıoğlu'nun arkadaşından kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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