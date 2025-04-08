onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Pembesiz Şerbo Olur mu?" Sibel Taşçıoğlu'nun Arkadaşından Kafa Karıştıran Paylaşım

"Pembesiz Şerbo Olur mu?" Sibel Taşçıoğlu'nun Arkadaşından Kafa Karıştıran Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2025 - 11:35

Kızılcık Şerbeti'nin olmazsa olmaz karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkacağı haberi herkesi şoke etti. Birsen Altuntaş, söz konusu haberin doğruluğunu teyitlerken Sibel Taşçıoğlu'nun arkadaşından kafa karıştıran bir hamle geldi. Taşçıoğlu'yla buluşan Ayşe Şule Bilgiç, bizzat Pinko'ya diziden çıkıp çıkmayacağını sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu hakkında çıkan haber Şerbo seyircisini derinden yaraladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu hakkında çıkan haber Şerbo seyircisini derinden yaraladı.

Birsen Altuntaş, geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Sibel Taşçıoğlu'nun dizi kadrosundan çıkacağını belirtip sebep olarak da Pembe'nin dizideki hikayesinin bittiğini açıklamıştı.

Söz konusu gelişme Kızılcık Şerbeti seyircisini epey üzerken çoğunluk haliyle buna inanmak istemedi.

Tam umudumuzu yitirdik derken Sibel Taşçıoğlu'nun arkadaşından kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Tam umudumuzu yitirdik derken Sibel Taşçıoğlu'nun arkadaşından kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Sibel Taşçıoğlu ve Yonca Şahinbaş'la buluşan Ayşe Şule Bilgiç, Instagram'dan yaptığı soru-cevap etkinliğinde kendisine gelen 'Sibel hanım çıkıyor mu diziden?' sorusunu doğrudan muhatabına sordu.

Sibel Taşçıoğlu'na diziden çıkıp çıkmadığını sorduğunu belirten Bilgiç, 'Söylemedi, izleyip göreceğiz' yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın