Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Diziden Kesin Ayrılığı Sonrası İmalı Bir Konuşma Yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Diziden Kesin Ayrılığı Sonrası İmalı Bir Konuşma Yaptı!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti cephesinde şoke eden bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkacağı haberi sosyal medyayı çalkaladı.
Tepkilerin bir bir artmasıyla Pembe'nin gidişinin gerçek olmadığı söylendi. Ancak geçtiğimiz gün ayrlık kesinleşti ve sette Sibel Taşçıoğlu'na veda etkinliği yapıldı. İzleyicisini epey üzen Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrlık haberi sonrası ilk açıklama bu etkinlikte geldi. Ünlü oyuncunun sözleri de imalı bulundu.
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Fenomen dizimiz Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkarılması sevenlerini çok üzdü.
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Fakat ne yazık ki iddialar gerçek çıktı. Diziden ayrılacağını senaryoyu okurken öğrendiği ileri sürülen Sibel Taşçıoğlu'na önceki gün sette bir veda etkinliği düzenlendi.
Veda konuşması yapan Sibel Taşçıoğlu'nun "Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkanımız olsaydı" sözleri de hayli imalı bulundu.
"Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir işti!"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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