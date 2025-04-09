TRT Bandrol Ücreti Konusu Alevlenince Cengiz Bozkurt'un Leyla ile Mecnun'daki Sahnesi Yeniden Gündem Oldu!
İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan boykot çağrıları günden güne büyüdü. Tüketim boykotuna destek veren bazı ünlü isimler de TRT dizilerinin kadrolarından çıkarıldı. Başta Aybüke Pusat olmak üzere Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in rol aldığı yapımlardan çıkarılması tepkilerin odağı oldu. Bu durum sonrası TRT'ye yönelik eleştiriler de artmaya başladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tüm bu olaylardan sonra TRT'nin aldığı her cihaz için vatandaştan tahsil edilen bandrol ücretinin kaldırılmasını talep etti.
TRT bandrolü vergisi konusunun alevlenmesinin ardından Cengiz Bozkurt'un rol aldığı bir dizideki bandrol repliği yeniden gündem oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin ardından yapılan 2 Nisan tüketim boykotu gündeme damga vurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Burhanettin Bulut ise geçtiğimiz gün TRT bandrol vergisiyle ilgili yaptığı açıklamayla öne çıktı.
Bandrol vergisi konusu yeniden alevlenince TRT'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisindeki sahne bir kez daha akıllara geldi.
İşte yeniden hatırlanan o Leyla ile Mecnun sahnesi...
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