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TRT Bandrol Ücreti Konusu Alevlenince Cengiz Bozkurt'un Leyla ile Mecnun'daki Sahnesi Yeniden Gündem Oldu!

TRT Bandrol Ücreti Konusu Alevlenince Cengiz Bozkurt'un Leyla ile Mecnun'daki Sahnesi Yeniden Gündem Oldu!

TRT Boykot
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 13:20

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan boykot çağrıları günden güne büyüdü. Tüketim boykotuna destek veren bazı ünlü isimler de TRT dizilerinin kadrolarından çıkarıldı. Başta Aybüke Pusat olmak üzere Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in rol aldığı yapımlardan çıkarılması tepkilerin odağı oldu. Bu durum sonrası TRT'ye yönelik eleştiriler de artmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tüm bu olaylardan sonra TRT'nin aldığı her cihaz için vatandaştan tahsil edilen bandrol ücretinin kaldırılmasını talep etti. 

TRT bandrolü vergisi konusunun alevlenmesinin ardından Cengiz Bozkurt'un rol aldığı bir dizideki bandrol repliği yeniden gündem oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin ardından yapılan 2 Nisan tüketim boykotu gündeme damga vurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin ardından yapılan 2 Nisan tüketim boykotu gündeme damga vurdu.

Birçok ünlü isim sosyal medyayı çalkalayan tüketim boykotu çağrılarına yönelik paylaşımlarda bulundu. Boykota destek verip Instagram hesabından paylaşım yapan Aybüke Pusat TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. 

Pusat'ın başına gelenlerden Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren'in de başına geldi ve TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldılar. 

Tüm bu yaşananların ardından TRT'ye yönelik tepki ve eleştiriler de epey arttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Burhanettin Bulut ise geçtiğimiz gün TRT bandrol vergisiyle ilgili yaptığı açıklamayla öne çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Burhanettin Bulut ise geçtiğimiz gün TRT bandrol vergisiyle ilgili yaptığı açıklamayla öne çıktı.

'TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin yayınlarındaki iktidar yanlısı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, ‘Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz?’ noktasına getirmiştir.' diyen Bulut sözlerine de şöyle devam etti:

'...Basın mesleğinin etik ilkeleri ortada iken TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin bu yanlı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, “Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz? noktasına getirmiştir. Bu Kanun Teklifi, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılarak vatandaşın sırtındaki maktu vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.'

Bandrol vergisi konusu yeniden alevlenince TRT'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisindeki sahne bir kez daha akıllara geldi.

Bandrol vergisi konusu yeniden alevlenince TRT'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisindeki sahne bir kez daha akıllara geldi.

TBMM’ye kanun teklifinin verilmesinden sonra ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt’un yıllar önce yayınlanan unutulmaz dizideki repliği yeniden sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

İşte yeniden hatırlanan o Leyla ile Mecnun sahnesi...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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