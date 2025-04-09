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Sona Adım Adım Yaklaşırken Hudutsuz Sevda Dizisine Yeni Oyuncu Süprizi!

Sona Adım Adım Yaklaşırken Hudutsuz Sevda Dizisine Yeni Oyuncu Süprizi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.04.2025 - 19:40

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'ya yeni bir oyuncu transfer oldu. Hudutsuz Sevda izleyicisine merak uyandıran haberi Birsen Altuntaş verdi. Bir dönemin en çok izlenen günlük dizilerinden birinde oynayan tanıdığımız isim artık Hudutsuz Sevda'da Deniz Can Aktaş ve Miray Daner ile oynayacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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“Hudutsuz Sevda” finale gidiyor.

“Hudutsuz Sevda” finale gidiyor.

NOW TV'nin ikinci sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen “Hudutsuz Sevda” dizisi, güçlü kadrosuna yeni bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor. Dizi mayıs ayında sezonu bitirecek. Son bölümüyle ekrana geldikten sonra 3. sezonunun olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.

Diziye girecek yeni oyuncu bir dönemin en sevilen günlük dizisi Beni Affet'te oynamıştı.

Diziye girecek yeni oyuncu bir dönemin en sevilen günlük dizisi Beni Affet'te oynamıştı.

Birsen Altuntaş, diziye önümüzdeki bölümlerde deneyimli oyuncu Murat Danacı'nın katılacağını açıkladı. Danacı, hikayeye “Russo” adını taşıyan karakterle dahil olacak. Yeni karakterin, diziye nasıl bir yön vereceği ise şimdiden merak konusu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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