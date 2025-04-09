Sona Adım Adım Yaklaşırken Hudutsuz Sevda Dizisine Yeni Oyuncu Süprizi!
Sona Adım Adım Yaklaşırken Hudutsuz Sevda Dizisine Yeni Oyuncu Süprizi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'ya yeni bir oyuncu transfer oldu. Hudutsuz Sevda izleyicisine merak uyandıran haberi Birsen Altuntaş verdi. Bir dönemin en çok izlenen günlük dizilerinden birinde oynayan tanıdığımız isim artık Hudutsuz Sevda'da Deniz Can Aktaş ve Miray Daner ile oynayacak.
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“Hudutsuz Sevda” finale gidiyor.
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Diziye girecek yeni oyuncu bir dönemin en sevilen günlük dizisi Beni Affet'te oynamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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