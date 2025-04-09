Sona Adım Adım Yaklaşırken Hudutsuz Sevda Dizisine Yeni Oyuncu Süprizi!

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'ya yeni bir oyuncu transfer oldu. Hudutsuz Sevda izleyicisine merak uyandıran haberi Birsen Altuntaş verdi. Bir dönemin en çok izlenen günlük dizilerinden birinde oynayan tanıdığımız isim artık Hudutsuz Sevda'da Deniz Can Aktaş ve Miray Daner ile oynayacak.