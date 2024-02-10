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Seçtiğin Filmlere Göre Enerjini Nasıl Toplamalısın?

Seçtiğin Filmlere Göre Enerjini Nasıl Toplamalısın?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 17:01

İzlediğimiz ve sevdiğimiz filmler, hayatın akışında bize oldukça yön verir. Bu yön veriş hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda olabilir. Kendimizi enerjik hissetmiyorsak nerede eksik olduğumuzu gösterebilir. Çünkü günün sonunda herkes hayatında neyi eksik hissediyorsa ekranda onu görmek ister. Peki sen film seçimlerine göre enerjini nasıl toplamalısın? İşte filmlerle bunu tahmin etmeye çalışacağız.

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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Senin Bedenine Hareket Lazım!

Seçtiğin filmlere bakılırsa sen adrenalin ve hareket tutkunusun. Hayatında monotonluktan ve sabit bir şekilde yerinde durmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ama son zamanlarda iş ya da özel hayatın senin hareket alanını kısıtlamış gibi. Zira içinde yeni bir şeyler yapma hissi çok olsa da sorumlulukların ve senden beklenen işler seni yerine çivilemiş. Tabii bu durum da enerjinin düşmesine neden olmuş. Elbette sorumluluklar çok önemli ama bunları kafada büyütürsek ve zihinsel sağlığımıza önem vermezsek çok yoruluruz. Sana tavsiyemiz tam da senin seveceğin bir şey! Vücudunu harekete geçirecek bir şeyler yapmanın tam sırası. İster futbol, ister macera dolu doğa aktiviteleri, ister tempolu yürüyüş; bu tamamen sana kalmış. Yeter ki bedenini tekrar harekete geçir!

Aşk Hayatına Çeki Düzen Verirsen Oldu Bu İş!

Seçtiğin filmler, son dönemlerde aşk hayatında yaşadığın zorlukları yansıtıyor gibi görünüyor. Karşılıklı sevgi ve saygı beklentin karşılanmamış, değer verdiğin kişiler tarafından hayal kırıklığına uğramışsın. Bu durum, enerjini düşürmüş ve başkalarına olan sevgini kaybetmene neden olmuş. Ancak unutma ki, seni değerli gören ve seninle olmak isteyen birçok insan var. Aşk enerjini, seni sevmeyen veya üzen kişilere harcamak yerine, sana hak ettiğin duygusal deneyimleri yaşatabilecek yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu, hem hayatını zenginleştirecek hem de enerjini daha pozitif bir yöne kanalize etmene yardımcı olacaktır.

Senin Yeteneğin Neymiş Acilen Bulman Gerek!

Seçtiğin filmler üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak, karşımızda kendini tam anlamıyla tanıyamamış, ne istediğini tam olarak bilemeyen ve ne istediği konusunda henüz yeterince derin bir sorgulamaya girişmemiş bir kişi var. Yani, bu kişi sensin. Son dönemlerde yaşamında bir dizi olumsuz olay birbiri ardına gerçekleşmiş. İş yaşamında, potansiyelinin çok altında görevlerde bulunmak zorunda kaldığın görülüyor. Özel yaşamında ise kendini izole etmişsin. Bu durum, doğal olarak enerjini düşürmüş. Ancak unutmamak gerekir ki her zorluk yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Kendini tanıman ve ne istediğini anlaman için belki de bu zorlukları yaşaman gerekiyordu. Kendine yeni bir yol çizmek için bu durumu bir fırsat olarak kullanabilirsin. Çünkü hayatına yeni bir yön vermek tamamen senin elinde.

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