Seçtiğin Filmlere Göre Enerjini Nasıl Toplamalısın?

Seçtiğin filmler üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak, karşımızda kendini tam anlamıyla tanıyamamış, ne istediğini tam olarak bilemeyen ve ne istediği konusunda henüz yeterince derin bir sorgulamaya girişmemiş bir kişi var. Yani, bu kişi sensin. Son dönemlerde yaşamında bir dizi olumsuz olay birbiri ardına gerçekleşmiş. İş yaşamında, potansiyelinin çok altında görevlerde bulunmak zorunda kaldığın görülüyor. Özel yaşamında ise kendini izole etmişsin. Bu durum, doğal olarak enerjini düşürmüş. Ancak unutmamak gerekir ki her zorluk yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Kendini tanıman ve ne istediğini anlaman için belki de bu zorlukları yaşaman gerekiyordu. Kendine yeni bir yol çizmek için bu durumu bir fırsat olarak kullanabilirsin. Çünkü hayatına yeni bir yön vermek tamamen senin elinde.