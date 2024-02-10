Seçtiğin Filmlere Göre Enerjini Nasıl Toplamalısın?
Seçtiğin Filmlere Göre Enerjini Nasıl Toplamalısın?
İzlediğimiz ve sevdiğimiz filmler, hayatın akışında bize oldukça yön verir. Bu yön veriş hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda olabilir. Kendimizi enerjik hissetmiyorsak nerede eksik olduğumuzu gösterebilir. Çünkü günün sonunda herkes hayatında neyi eksik hissediyorsa ekranda onu görmek ister. Peki sen film seçimlerine göre enerjini nasıl toplamalısın? İşte filmlerle bunu tahmin etmeye çalışacağız.
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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