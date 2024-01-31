Oscar Adayı Filmlerden Kaç Tanesini İzledin?

Heyecanla beklenen ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Akademi Ödülleri'nin 96. yılında da adaylar, sinema severlerle buluştu. Bu yılki Oscar adayları, her biri kendi alanında birer usta olan isimlerden oluşuyor. Dolby Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde gerçekleşecek olan ödül töreni, 10 Mart'ta (Türkiye saatiyle 11 Mart sabahı) tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek. Peki sen Oscar ödüllerine aday olan filmlerden kaç tanesini izledin?

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