Oscar Adayı Filmlerden Kaç Tanesini İzledin?
Oscar Adayı Filmlerden Kaç Tanesini İzledin?
Heyecanla beklenen ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Akademi Ödülleri'nin 96. yılında da adaylar, sinema severlerle buluştu. Bu yılki Oscar adayları, her biri kendi alanında birer usta olan isimlerden oluşuyor. Dolby Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde gerçekleşecek olan ödül töreni, 10 Mart'ta (Türkiye saatiyle 11 Mart sabahı) tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek. Peki sen Oscar ödüllerine aday olan filmlerden kaç tanesini izledin?
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Bu yılın Oscar adayları arasında, sinema dünyasının usta ismi Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Oppenheimer" filmi, toplamda 13 kategoride aday olarak gösterilerek adeta taç giydi.
Onu ise, 11 dalda Oscar'a aday olan ve Yorgos Lanthimos'un başarılı yönetmenliğiyle beyaz perdeye aktarılan "Poor Things" ve 10 kategoride adaylık kazanan, Martin Scorsese'nin ustalıkla yönettiği "Killers of the Flower Moon" filmleri takip ediyor.
Yılın dikkat çeken filmlerinden bir diğeri olan ve Barbie'nin hayatını anlatan "Barbie" filmi, 8 kategoride Oscar adaylığı elde ederken, Bradley Cooper'ın etkileyici performansıyla 10. Oscar adaylığını kazandığı "Maestro" filmi toplamda 7 kategoride adaylık elde etti.
En İyi Film Oscar'ı için yarışan diğer filmler; "The Holdovers", "American Fiction", "The Zone of Interest" ve "Anatomy of a Fall" ise 5'er dalda Oscar heykelciği için yarışacaklar.
Peki sen Oscar ödüllerine aday olan bu filmlerden hangilerini izledin?
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