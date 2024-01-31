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Oscar Adayı Filmlerden Kaç Tanesini İzledin?

Oscar Adayı Filmlerden Kaç Tanesini İzledin?

film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 11:01

Heyecanla beklenen ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Akademi Ödülleri'nin 96. yılında da adaylar, sinema severlerle buluştu. Bu yılki Oscar adayları, her biri kendi alanında birer usta olan isimlerden oluşuyor. Dolby Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde gerçekleşecek olan ödül töreni, 10 Mart'ta (Türkiye saatiyle 11 Mart sabahı) tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek. Peki sen Oscar ödüllerine aday olan filmlerden kaç tanesini izledin?

Hemen işaretle ve öğren!

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Bu yılın Oscar adayları arasında, sinema dünyasının usta ismi Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Oppenheimer" filmi, toplamda 13 kategoride aday olarak gösterilerek adeta taç giydi.

Bu yılın Oscar adayları arasında, sinema dünyasının usta ismi Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Oppenheimer" filmi, toplamda 13 kategoride aday olarak gösterilerek adeta taç giydi.

Onu ise, 11 dalda Oscar'a aday olan ve Yorgos Lanthimos'un başarılı yönetmenliğiyle beyaz perdeye aktarılan "Poor Things" ve 10 kategoride adaylık kazanan, Martin Scorsese'nin ustalıkla yönettiği "Killers of the Flower Moon" filmleri takip ediyor.

Onu ise, 11 dalda Oscar'a aday olan ve Yorgos Lanthimos'un başarılı yönetmenliğiyle beyaz perdeye aktarılan "Poor Things" ve 10 kategoride adaylık kazanan, Martin Scorsese'nin ustalıkla yönettiği "Killers of the Flower Moon" filmleri takip ediyor.

Yılın dikkat çeken filmlerinden bir diğeri olan ve Barbie'nin hayatını anlatan "Barbie" filmi, 8 kategoride Oscar adaylığı elde ederken, Bradley Cooper'ın etkileyici performansıyla 10. Oscar adaylığını kazandığı "Maestro" filmi toplamda 7 kategoride adaylık elde etti.

Yılın dikkat çeken filmlerinden bir diğeri olan ve Barbie'nin hayatını anlatan "Barbie" filmi, 8 kategoride Oscar adaylığı elde ederken, Bradley Cooper'ın etkileyici performansıyla 10. Oscar adaylığını kazandığı "Maestro" filmi toplamda 7 kategoride adaylık elde etti.

En İyi Film Oscar'ı için yarışan diğer filmler; "The Holdovers", "American Fiction", "The Zone of Interest" ve "Anatomy of a Fall" ise 5'er dalda Oscar heykelciği için yarışacaklar.

Peki sen Oscar ödüllerine aday olan bu filmlerden hangilerini izledin?

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$total filmden $score tanesini izledim!

Seçtiğin filmlere bakılacak olursa Oscar ödüllerine aday olan belli başlı filmleri izlemişsin. Bu da demek oluyor ki sinema gündemini yakından takip ediyorsun. Ama sıkı bir Oscar takipçisi olman için daha çok yolun var!

$total filmden $score tanesini izledim!

İşaretlediğin filmlerin sayısına bakarsak sen sıkı bir Oscar takipçisisin. En iyi filmler kategorisinden tut da yönetmen adaylarının ve yardımcı oyuncuların filmine kadar izlemeyi amaç edinmişsin. Vallahi bravo!

$total filmden $score tanesini izledim!

Biz böyle sıkı Oscar hayranı görmedik! İzlediğin filmlerin sayısına bakarsak sen tam bir sinefilsin. Neredeyse bütün kategorilerdeki filmleri izlemişsin. O yüzden asıl Oscar sana gitmeli!

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