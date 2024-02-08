Kişilik Testi: Başkalarından Farkın Ne?
Kişilik Testi: Başkalarından Farkın Ne?
Her insan farklıdır; kimse kimseye benzemez. O yüzden derler ya her insan apayrı bir dünya gibidir. Peki senin dünyanın diğerlerinden ne farkı var? Seni başkalarından farklı kılan ne?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Bu hayatta sana verilmiş en büyük şans olarak hangisini görüyorsun?
4. Kendinle barışık mısın?
5. Hayatı nasıl yaşamayı tercih edersin?
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6. Peki okulda/iş yerinde kendini sık sık başkalarıyla kıyaslarken buluyor musun?
7. Sosyal ilişkilerinde nasıl bir insansın?
8. Geçmişte çektiğin acılar şimdiki hayatını da belirliyor mu?
9. "O beni terk ederse/benimle görüşmezse kendimi çok kötü hissederim" dediğin insanlar var mı?
10. Son olarak hayatını kendi aldığın kararlar çerçevesinde mi yaşıyorsun?
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Kafanın Arkasında Bile Gözün Var!
Sendeki İnsan Sevgisi Başkasında Yok!
Olayları İdare Etme En İyi Ödülü Olsa Sana Verirler!
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