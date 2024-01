Aşkta Seçen misin Seçilen mi?

Aşk oyununda sen her zaman seçilen taraf oluyorsun, değil mi? İşte bu, senin hikayenin başrolünde olmanın en güzel yanı! Her zaman kalbinde yer açacak biri çıkıyor karşına ve sen de onun hayatının en önemli parçası oluyorsun. Ama son zamanlarda bu durum seni biraz sıkmış sanki. Kendine hep 'seçmediğim insanlarla beraberim' diyip kızıyorsun. Ama unutma, senin aşkta hep seçilen taraf olmanı sağlayan o eşsiz kişiliğin ve çekiciliğin. Seninle geçirilen her an, seninle paylaşılan her sır, seninle yaşanan her macera, seni tercih eden herkes için unutulmaz bir deneyim oluyor. Seninle birlikte olmak, onlar için hayatlarının en değerli anılarından biri haline geliyor. İşte bu yüzden sen, aşkta hep seçilen taraf oluyorsun. Tabii hep yanlış kişiler seni seçiyorsa orada bir düşünmek de fayda var deriz. Belki de seçen tarafa geçmenin zamanı geldi bile. Ne dersin?