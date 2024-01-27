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Aşkta Seçen misin Seçilen mi?

Aşkta Seçen misin Seçilen mi?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:01

Aşkta her zaman bir seçilen ve bir de seçen taraf vardır. Bazen insan hayatının bir döneminde birinden diğerine atlar durur. Peki sen bunlardan hangisisin? Aşkta seçen misin yoksa seçilen mi?

Hazırsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Biriyle sevgili/eş olmak için onda aradığın ilk kriter ne?

4. Hayatına dahil etmediğin ama flört ederek oyaladığın biri var mı?

5. Aşk hayatında sen nasıl bir insansın?

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6. Çok sık platonik aşık olur musun?

7. İnsanlar senin en çok neyini beğeniyor?

8. Diyelim ki sevgilinle çok kötü kavga ettiniz; çok çabuk ayrılma kararı alır mısın?

9. Aşka inancın var mı?

10. Son olarak bugüne kadarki romantik ilişkilerinde baskın olan taraf sen miydin?

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Sen Seçen Taraftasın!

Verdiğin cevaplara göre aşkta senin seçimlerin her zaman başrolde olmuş gibi görünüyor. Yani kalbinin kapılarını aralayan, ona kimin gireceğine dair kararı hep sen vermişsin. Aşkın senaryosunu yazan, yöneten ve başrolünü oynayan kişi hep sen olmuşsun. Bir nevi, aşk hayatının kendi film yönetmeni olmuşsun. Şu tanımlamaları biraz daha abartmak gerekirse kalbine gelen her teklifi değerlendiren, kiminle aşk denizinde yüzüp yüzemeyeceğine karar veren yine sen olmuşsun. Durum böyle olunca aşk hayatın da çok sıra dışı ilerlemiş. Çünkü kapında bekleyen çok kişiyi hayatından uzaklaştırmışsın. Anlaşılan sen baya seçici ve kararlı bir karaktere sahipsin. Söz konusu aşk olunca bu ikiye katlanıyor desek yalan olmaz. Ne diyelim bravo sana!

Seçilen Taraftan Hiç Ayrılmamışsın!

Aşk oyununda sen her zaman seçilen taraf oluyorsun, değil mi? İşte bu, senin hikayenin başrolünde olmanın en güzel yanı! Her zaman kalbinde yer açacak biri çıkıyor karşına ve sen de onun hayatının en önemli parçası oluyorsun. Ama son zamanlarda bu durum seni biraz sıkmış sanki. Kendine hep 'seçmediğim insanlarla beraberim' diyip kızıyorsun. Ama unutma, senin aşkta hep seçilen taraf olmanı sağlayan o eşsiz kişiliğin ve çekiciliğin. Seninle geçirilen her an, seninle paylaşılan her sır, seninle yaşanan her macera, seni tercih eden herkes için unutulmaz bir deneyim oluyor. Seninle birlikte olmak, onlar için hayatlarının en değerli anılarından biri haline geliyor. İşte bu yüzden sen, aşkta hep seçilen taraf oluyorsun. Tabii hep yanlış kişiler seni seçiyorsa orada bir düşünmek de fayda var deriz. Belki de seçen tarafa geçmenin zamanı geldi bile. Ne dersin?

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