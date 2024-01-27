Aşkta Seçen misin Seçilen mi?
Aşkta Seçen misin Seçilen mi?
Aşkta her zaman bir seçilen ve bir de seçen taraf vardır. Bazen insan hayatının bir döneminde birinden diğerine atlar durur. Peki sen bunlardan hangisisin? Aşkta seçen misin yoksa seçilen mi?
Hazırsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Biriyle sevgili/eş olmak için onda aradığın ilk kriter ne?
4. Hayatına dahil etmediğin ama flört ederek oyaladığın biri var mı?
5. Aşk hayatında sen nasıl bir insansın?
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6. Çok sık platonik aşık olur musun?
7. İnsanlar senin en çok neyini beğeniyor?
8. Diyelim ki sevgilinle çok kötü kavga ettiniz; çok çabuk ayrılma kararı alır mısın?
9. Aşka inancın var mı?
10. Son olarak bugüne kadarki romantik ilişkilerinde baskın olan taraf sen miydin?
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Sen Seçen Taraftasın!
Seçilen Taraftan Hiç Ayrılmamışsın!
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