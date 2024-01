Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara bakılırsa 'Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun' cümlesi işte tam seni açıklayan bir ifade. Detaylar konusunda oldukça dikkatlisin ve analiz etme yeteneğin de oldukça yüksek. Sahip olduğun bu yaklaşım sayesinde kolayca problem çözebiliyor ve nokta atışı kararlar verebiliyorsun. Ancak, her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünmek senin zamanını çok alıyor. Düşünmek ve zaman arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyorsun. Bu da hayatındaki çok ani kararlar vermen gereken yerlerde seni hareketsizleştiriyor. Fırsatları kaçırınca da adeta kendini hiç olmuş gibi hissediyorsun. Sana tavsiyemiz detaylı düşünme yeteneğini doğru kullanabilmek için zaman yönetimini kullan. Sadece ihtiyacın olan detayları ve bilgileri düşün. Sana yararı olmayan şeyleri kafandan at ki bu yeteneğin bir işe yarasın. Bu tavsiyemizi de sakın unutup çöpe atma!