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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Seni Hiç Eden Ne?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Seni Hiç Eden Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 11:01

Ruh halimiz öyle noktaya varır ki bizi bazen hareket edemez hale getirir. O anlarda kendimizi hiçbir şey yapamaz zannederiz ve açıkçası hiç oluyormuşuz gibi hissederiz. Peki seni hiç eden durum ne?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğünü kafaya takar mısın?

4. Aşk hayatındaki en büyük problem ne?

5. Önemli bir karar verirken nasıl davranıyorsun?

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6. Seni ilgilendirmeyen konularda konuşur musun yoksa susar mı?

7. Aşağıdakilerden hangisi ruh halini daha çok belirler?

8. Kendinde beğendiğin en karakteristik özelliğin ne?

9. Başkalarından kolayca bir şey isteyebilir misin?

10. Son olarak sence ortadan kaybolsan seni arayan insanlar olur mu?

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Kendini Başkalarıyla Kıyaslıyorsun!

Verdiğin cevaplara bakılırsa, sürekli olarak kendini başkalarıyla karşılaştırıyorsun. İnsanların kendi yaşamlarında elde ettikleri başarılar, senin hayatında verdiğin kararları büyük ölçüde etkiliyor. Kendi yolunu çizmek yerine, başkalarının başarılarına odaklanarak kendi başarılarını gölgede bırakıyorsun desek yeridir. Bu, genellikle bizi kendimize olan güvenimizi kaybetmeye ve başkalarının hayatlarını idealize etmeye yönlendirir. Ancak unutma ki herkesin hayatı kendine özeldir ve başkalarının başarıları senin başarını belirlememeli. Bunun yerine bu hayatta neyi başardıysan kutla ve başkalarının başarılarından sadece ilham al. Kendi hikayenin hiç olmasına fırsat verme. Sözün özü sana tavsiyemiz lütfen kendi hayatını yaşa ve kendi başarılarını yarat. Gör bak bu seni nasıl da daha çok mutlu edecek!

Her Şeyi En İnce Ayrıntısına Kadar Düşünüyorsun!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara bakılırsa 'Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun' cümlesi işte tam seni açıklayan bir ifade. Detaylar konusunda oldukça dikkatlisin ve analiz etme yeteneğin de oldukça yüksek. Sahip olduğun bu yaklaşım sayesinde kolayca problem çözebiliyor ve nokta atışı kararlar verebiliyorsun. Ancak, her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünmek senin zamanını çok alıyor. Düşünmek ve zaman arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyorsun. Bu da hayatındaki çok ani kararlar vermen gereken yerlerde seni hareketsizleştiriyor. Fırsatları kaçırınca da adeta kendini hiç olmuş gibi hissediyorsun. Sana tavsiyemiz detaylı düşünme yeteneğini doğru kullanabilmek için zaman yönetimini kullan. Sadece ihtiyacın olan detayları ve bilgileri düşün. Sana yararı olmayan şeyleri kafandan at ki bu yeteneğin bir işe yarasın. Bu tavsiyemizi de sakın unutup çöpe atma!

Hayattan İstemeyi Bilmiyorsun!

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Verdiğin cevaplara bakılırsa hayatın sunduğu fırsatları ve olanakları talep etme konusunda çok iyi değilsin. Bu belki de hayatın sunduğu imkanları tam anlamıyla kavrayamadığın ya da yeterli bilince sahip olamadığın için olabilir. Aslında sen de fark ediyorsundur ki insan hayatı, birçok farklı deneyim ve fırsatlarla doludur. Ancak, bu fırsatları görmek için farkındalık gerekir. Bu fırsatları görmek ve onları talep etmek ise sadece bizim elimizdedir. İşte senin hayatını psikolojik açıdan hiç eden durum bu. Kendini yetersiz hissedişin ve farkındalığının az oluşu potansiyelini gerçekleştirmene engel oluyor. Bu da seni maalesef geri planda bırakıyor. Tek yapman gereken istediğin şeyleri etraflıca düşünmek ve o konularda bilgi sahibi olmak. İşte o zaman ortaya mükemmel bir 'sen' çıkabilirsin.

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Nevena Şeremet

Her Şeyi En İnce Ayrıntısına Kadar Düşünüyorsun! Öyle ne yapalım huyumuz kurusun🙄

Ponche

"Kendini Başkalarıyla Kıyaslıyorsun!".. Galiba..