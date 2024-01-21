10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Seni Hiç Eden Ne?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Seni Hiç Eden Ne?
Ruh halimiz öyle noktaya varır ki bizi bazen hareket edemez hale getirir. O anlarda kendimizi hiçbir şey yapamaz zannederiz ve açıkçası hiç oluyormuşuz gibi hissederiz. Peki seni hiç eden durum ne?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğünü kafaya takar mısın?
4. Aşk hayatındaki en büyük problem ne?
5. Önemli bir karar verirken nasıl davranıyorsun?
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6. Seni ilgilendirmeyen konularda konuşur musun yoksa susar mı?
7. Aşağıdakilerden hangisi ruh halini daha çok belirler?
8. Kendinde beğendiğin en karakteristik özelliğin ne?
9. Başkalarından kolayca bir şey isteyebilir misin?
10. Son olarak sence ortadan kaybolsan seni arayan insanlar olur mu?
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Kendini Başkalarıyla Kıyaslıyorsun!
Her Şeyi En İnce Ayrıntısına Kadar Düşünüyorsun!
Hayattan İstemeyi Bilmiyorsun!
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Her Şeyi En İnce Ayrıntısına Kadar Düşünüyorsun! Öyle ne yapalım huyumuz kurusun🙄
"Kendini Başkalarıyla Kıyaslıyorsun!".. Galiba..