10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Seni Hiç Eden Ne?

Verdiğin cevaplara bakılırsa hayatın sunduğu fırsatları ve olanakları talep etme konusunda çok iyi değilsin. Bu belki de hayatın sunduğu imkanları tam anlamıyla kavrayamadığın ya da yeterli bilince sahip olamadığın için olabilir. Aslında sen de fark ediyorsundur ki insan hayatı, birçok farklı deneyim ve fırsatlarla doludur. Ancak, bu fırsatları görmek için farkındalık gerekir. Bu fırsatları görmek ve onları talep etmek ise sadece bizim elimizdedir. İşte senin hayatını psikolojik açıdan hiç eden durum bu. Kendini yetersiz hissedişin ve farkındalığının az oluşu potansiyelini gerçekleştirmene engel oluyor. Bu da seni maalesef geri planda bırakıyor. Tek yapman gereken istediğin şeyleri etraflıca düşünmek ve o konularda bilgi sahibi olmak. İşte o zaman ortaya mükemmel bir 'sen' çıkabilirsin.