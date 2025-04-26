Yaşama Sevincin Yüzde Kaç?

Sen sanki kendi güneş panelini yanında taşıyan, kendinden enerjili bir gökkuşağısın. Sabah alarmı çaldığında zihnin “kapıları açın, eğlence başlasın” diye haykırıyor; kahvaltı hazırlarken sos tavasında ritim tutan küçük bir davulcuyu andırıyorsun. Gün içinde sıradan bir asansör yolculuğu bile senin için mini bir talk‑show’a dönüşebiliyor; yanındaki yabancıya sorduğun Bugün seni en çok ne mutlu etti? sorusu, adamın yüzünde koca bir gülümseme yaratıyor. Sorumluluklarını yaparken iç motivasyonun turbo modda: Ajandandaki listeleri zevkle tikliyor, her biten maddeyi bir level daha atladım coşkusuyla kutluyorsun. Bu yüksek voltajın arkasında, hayatın pürüzlerine karşı geliştirdiğin iki süper güç var: iyimser bakış ve esnek problem çözme. Trafikte sıkışınca Spotify’dan en sevdiğin şarkıyı açıyor, yağmur bastırınca yıkanmış şehir kokusunu içine çekiyorsun. Enerji deposu böylesine doluyken bazen fark etmeden çevrendekileri yormaya da meyillisin; herkes senin tempona yetişemeyebilir. Kendi bataryanı korumanın yolu, düzenli sessiz mod molaları vermek: telefon susturma seansları, tek başına yürüyüşler, belki bir akşam hiçbir plan yapmama gecesi. Unutma, ışıl ışıl sahne farları bile ara sıra soğumaya ihtiyaç duyar; böylece uzun vadede parlamaya devam ederler.