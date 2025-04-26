Yaşama Sevincin Yüzde Kaç?
Zaman zaman hepimizin bunaldığı, hevesinin bittiği noktalar olur. Kimi sabah yataktan fırlayarak kalkar, kimi çalar saati susturup 5 dakika dahaya sığınır. Peki senin içindeki yaşama sevinci göstergesi ne durumda?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah alarm çaldığında ilk cümlen ne oluyor?
4. Sokakta rastgele kedi gördün, tepkin?
5. Yeni insanlarla tanışmayı sever misin?
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6. Hata yaptığında ne yaparsın?
7. İş/okul dönüşü enerjin nasıl olur?
8. Kendini sık sık eleştirir misin?
9. Spontane olaylar sana göre mi?
10. Mutluluğunu puanla bakalım!
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Senin yaşama sevincin %90!
Senin yaşama sevincin %70!
Senin yaşama sevincin %40!
Senin yaşama sevincin %10!
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