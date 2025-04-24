Sen Aşk mı Yaşıyorsun Sevgi mi?
Aşk… İlk anda kalbinin hızlanması, göz göze gelince içinin titremesi, mesaj gelince heyecanlanman... Sevgi… Güven, huzur, birlikte susabilmek, kendin olabildiğin bir alan... İlişkiler bu iki duygu arasında gider gelir. Kimi zaman deli gibi aşık oluruz ama bir yerden sonra o yangın söner. Kimi zaman da sevgiyle büyüyen, kök salan bir bağ kurarız. Peki sen ne yaşıyorsun? Gerçekten kalbinde aşk mı var, yoksa derin bir sevgi mi? Belki ikisi birden... ya da hiçbiri...
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onu ilk gördüğünde ne hissettin?
4. Aranızdaki fiziksel çekim nasıl?
5. Onunla gelecek hayali kuruyor musun?
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6. Kıskançlık seviyen nasıl?
7. Onsuz geçen bir gün nasıl oluyor?
8. Duygularını açıkça ifade edebiliyor musun?
9. İlişkinizde zaman nasıl geçiyor?
10. Ailen ya da arkadaşların onun hakkında ne düşünüyor?
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Sen aşk yaşıyorsun!
Sen sevgi yaşıyorsun!
Sen ne aşk ne de sevgi yaşıyorsun!
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