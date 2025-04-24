Sen Aşk mı Yaşıyorsun Sevgi mi?

İçinde bulunduğun duygunun adı aşk. Hem de öyle hafif, gelip geçen bir şey değil; seni sarsan, hayatına yön veren, kalbinin ritmini bile değiştiren türden bir aşk. Onu gördüğünde içinden geçenleri tarif etmek zor, çünkü duygular kelimeleri aşmış. Kalbin hızlı atıyor, elin kolun birbirine dolanıyor, adını duyduğunda bile içinden bir şeyler kıpırdıyor. İlişkinizde bolca tutku, heyecan ve yoğun duygular var. Birlikte geçirdiğiniz anlar sinema filmi sahnesi gibi geliyor sana. Onunla her şey daha renkli, daha canlı. Onunla uyumasan bile sabaha kadar konuşmak istiyorsun, sırf sesini duymak bile iyi geliyor. Ancak aşkın bir diğer yüzü de var: dalgalı denizler gibi iniş çıkışlarla dolu olması. Bazen sebepsiz bir şekilde kıskanıyor, bazen onsuz geçen birkaç saat bile seni üzebiliyor. Çünkü duyguların çok yoğun. İşte bu yüzden bazen kendini yorgun, hatta biraz kaybolmuş bile hissedebilirsin. Ama bu kötü bir şey değil; bu, senin ne kadar içten sevdiğini gösteriyor. Yine de bir uyarı: Aşk tek başına yeterli değil. Aşkın sürdürülebilir olması için zamanla yerini güvene, dostluğa ve sevgiye bırakması gerekiyor. Eğer ilişkinizin temelinde anlayış, saygı ve iletişim de varsa, bu aşk çok güçlü bir bağa dönüşebilir. Ama sadece heyecana dayanıyorsa, bir süre sonra seni tüketebilir.