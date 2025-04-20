Hangi İlişki Türüne Yatkınsın?
Herkesin aşk anlayışı farklı… Kimi sadeliği sever, kimi sürprizleri. Kimi her anı paylaşmak ister, kimi de alanına düşkün. Peki senin için ideal ilişki hangisi? Sen bir romantik partner misin, yoksa özgür ruhlu bir sevgili mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkiye başladığında seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
4. Partnerinle birlikte aynı evi paylaşmak hakkında ne düşünüyorsun?
5. Sevgilinle bir tartışma yaşadığında ne yaparsın?
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6. Flört aşamasında karşı tarafın seni etkileyen yönü nedir?
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi senin için aşkı en iyi tanımlar?
8. İlişkide en korktuğun şey nedir?
9. Sevgilinle sosyal medyada ne kadar paylaşım yaparsın?
10. Bir ilişkiye başlamadan önce ne kadar tanımak istersin?
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Sen romantik ilişkiye yatkınsın!
Sen uyumlu ilişkiye yatkınsın!
Sen tutkulu ilişkiye yatkınsın!
Sen bağımsız ilişkiye yatkınsın!
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