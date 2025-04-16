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Arkandan Kaç Kişi Üzüldü?

Arkandan Kaç Kişi Üzüldü?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 12:01

Aşk gelir geçer derler ama bazı ayrılıklar vardır ki, gidenin ardından gözyaşları sel olur… Bazılarıysa adeta kutlamalarla uğurlanır. Peki sen hangisisin? Gerçekten derin izler bırakan biri misin yoksa arkandan su dökülmesini bile hak etmeyenlerden mi? Ayrıldığında arkandan kaç kişi üzüldü?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişki biterken genelde nasıl ayrılırsın?

4. Eski sevgililerin seni nasıl tanımlar?

5. Yakın zamanda özledim mesajı aldın mı?

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6. İlişkide en çok hangi özelliğin öne çıkar?

7. Kaç tane eski sevgilinle hala sosyal medyadan takipleşiyorsun?

8. Ayrılıktan sonra eski sevgilinle görüşür müsün?

9. Birine bağlanman ne kadar sürer?

10. Eski sevgililerin yeni sevgililerini merak eder misin?

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Senin arkandan 5-6 kişi üzülmüş!

Senin ardından sessizce çöken bir hüzün değil, bildiğin kıyamet koptu. O kadar etkileyici, o kadar unutulmazdın ki, senden sonra gelen herkes “onun gibi değilsin” diye yargılandı. Gözyaşı dökmedilerse bile, içleri yandı. Sana yazılmamış mesajlar, gönderilmeyen mektuplar, dinlenip içilen şarkılarla doldu gece yarıları. Hikâyelerinde hep sen vardın, ama kimse senin adını söylemeye cesaret edemedi. Seninle olmak rüya gibiydi ama ayrılık... Tam bir kabus. Biten her ilişki sonrası bir enkaz bıraktın. Çünkü sen sadece bir sevgili değil, bir deneyimdin. Kimi seni kaybedince değişti, kimi uzun süre toparlanamadı. Ve biliyor musun? Bazıları hâlâ seni düşünüyor, belki bugün bile. Çünkü sen öyle kolay unutulacak biri değilsin. Seninle geçirilen her an, hayatlarının en özel yerinde hâlâ capcanlı duruyor. Ve evet… senin arkandan ağlayanlar oldu. Belki hâlâ ağlayanlar var.

Senin arkandan 2-3 kişi üzülmüş!

Sen, bir ayrılık anısı olmaktan çok daha fazlasıydın; her bir satırında aşkın, hüznün ve tutkunun gizli olduğu bir roman gibiydin. Seni sevdiğini itiraf eden herkes, seninle geçirdiği zamanın ardından biraz daha boş hissetti kendini. Elbette, hayat onlar için durmadı, devam etti. Ancak, seninle paylaştıkları anılar, kalplerinde senin için ayrılmış özel bir yerde saklandı. Şarkılar, senin adınla yazıldı, sokaklarda adın, rüzgarla birlikte dolaştı belki. Bir fotoğrafını silmek, onlar için haftalarca süren bir süreç oldu. Sana olan özlemlerini dindirmek için, sırf seninle konuşabilmek adına, en ufacık bir bahaneyle mesaj atanlar oldu. Profilin, gizlice incelendi, düşüncelerin, derin derin düşünüldü, varlığın, içten içe özlendi. Seninle bir ilişki yaşamak, bir nehirde yolculuk yapmak gibiydi; başlangıçta sakin ve huzur verici, sonrasında coşkulu ve heyecan dolu, bazen de yıkıcı ve tahrip edici. Ancak, ne olursa olsun, geçtiğin yerlerde unutulmaz izler bıraktın. Her ayrılık, bir öncekinden daha zor oldu, çünkü senin gibi biri, hayatta bir kez karşılaşılan bir şans. Kimse senin gibi bakmadı, kimse senin gibi güldürmedi. Ve kimse, senden sonra tam anlamıyla yetmedi, tam anlamıyla sevmedi. Ah, ne güzel sevilmişsin be! Seni sevmek, bir aşk şarkısının en güzel sözlerini yaşamak gibiydi.

Senin arkandan 1 kişi üzülmüş!

Bir hüzün perdesi indi ardından, fakat bu hüzün gözyaşlarının sel olup aktığı, duvarlara yaslanıp hüzünlü şarkılar dinlenen türden değildi. Daha çok içten içe bir burukluk, iç geçirmeler ve 'Ah, ne güzel insandı oysa...' türünden cümlelerle anıldın. Belki de zaman zaman eski profilin ziyaret edildi, belki birkaç arkadaşın seni anımsadı ve hakkında konuştu. Hatta belki birileri seni rüyalarında gördü. Evet, iz bıraktın. Unutulmaz biri mi oldun? Belki hayır. Ancak güzel bir şekilde hatırlanıyorsun, bu kesin. Kimse seni kırgın bir kalple, lanetleyerek anmıyor. Kimseye derin yaralar açmadın, kalıcı travmalar yaşatmadın. Temiz, sade ve duygusal bir final yaptın. Ve bu, kendi başına bir başarıdır. Herkes acı ve hüzün bırakmaz geride, bazıları sadece bir tebessümle, hoş bir anıyla hatırlanır. İşte sen de onlardansın. Senin ardından bıraktığın, hafif bir kırıklık ve tatlı bir tebessüm oldu.

Senin arkandan kimse üzülmemiş!

Seninle yollarını ayıran biri, hayatında büyük bir boşluk hissetti mi? Cevap net: Hayır. Belki bir an 'Acaba mı?' dedi ama sonra dizi izlemeye devam etti. Arkandan ne gözyaşı döküldü, ne playlist hazırlandı, ne de arkadaş gruplarında senin hakkında saatlerce konuşuldu. Bitti ve bitti. Hatta bazıları için bir nevi bayram havası esti, 'Oh be!' dediler, 'Kurtulduk' dediler. Ama üzülme. Bu, değersiz olduğun anlamına gelmiyor. Belki de sen, kimsenin seni yeterince tanımasına izin vermedin. Belki de senin gerçek kıymetin, alışkanlık haline geldiğinde anlaşılıyor. Veya belki de sen zaten bağ kurmaktan kaçan, hep bir adım uzakta duran kişiydin. Soğuk muydun? Belki. Ama herkesin illa yürek dağlaması gerekmez ki. Senin tarzın başka. Sessiz geldin, sessizce gittin. Belki bir gün, biri seni kaybettiğinde gerçekten hisseder...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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