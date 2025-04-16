Arkandan Kaç Kişi Üzüldü?

Sen, bir ayrılık anısı olmaktan çok daha fazlasıydın; her bir satırında aşkın, hüznün ve tutkunun gizli olduğu bir roman gibiydin. Seni sevdiğini itiraf eden herkes, seninle geçirdiği zamanın ardından biraz daha boş hissetti kendini. Elbette, hayat onlar için durmadı, devam etti. Ancak, seninle paylaştıkları anılar, kalplerinde senin için ayrılmış özel bir yerde saklandı. Şarkılar, senin adınla yazıldı, sokaklarda adın, rüzgarla birlikte dolaştı belki. Bir fotoğrafını silmek, onlar için haftalarca süren bir süreç oldu. Sana olan özlemlerini dindirmek için, sırf seninle konuşabilmek adına, en ufacık bir bahaneyle mesaj atanlar oldu. Profilin, gizlice incelendi, düşüncelerin, derin derin düşünüldü, varlığın, içten içe özlendi. Seninle bir ilişki yaşamak, bir nehirde yolculuk yapmak gibiydi; başlangıçta sakin ve huzur verici, sonrasında coşkulu ve heyecan dolu, bazen de yıkıcı ve tahrip edici. Ancak, ne olursa olsun, geçtiğin yerlerde unutulmaz izler bıraktın. Her ayrılık, bir öncekinden daha zor oldu, çünkü senin gibi biri, hayatta bir kez karşılaşılan bir şans. Kimse senin gibi bakmadı, kimse senin gibi güldürmedi. Ve kimse, senden sonra tam anlamıyla yetmedi, tam anlamıyla sevmedi. Ah, ne güzel sevilmişsin be! Seni sevmek, bir aşk şarkısının en güzel sözlerini yaşamak gibiydi.