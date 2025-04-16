Arkandan Kaç Kişi Üzüldü?
Aşk gelir geçer derler ama bazı ayrılıklar vardır ki, gidenin ardından gözyaşları sel olur… Bazılarıysa adeta kutlamalarla uğurlanır. Peki sen hangisisin? Gerçekten derin izler bırakan biri misin yoksa arkandan su dökülmesini bile hak etmeyenlerden mi? Ayrıldığında arkandan kaç kişi üzüldü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişki biterken genelde nasıl ayrılırsın?
4. Eski sevgililerin seni nasıl tanımlar?
5. Yakın zamanda özledim mesajı aldın mı?
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6. İlişkide en çok hangi özelliğin öne çıkar?
7. Kaç tane eski sevgilinle hala sosyal medyadan takipleşiyorsun?
8. Ayrılıktan sonra eski sevgilinle görüşür müsün?
9. Birine bağlanman ne kadar sürer?
10. Eski sevgililerin yeni sevgililerini merak eder misin?
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Senin arkandan 5-6 kişi üzülmüş!
Senin arkandan 2-3 kişi üzülmüş!
Senin arkandan 1 kişi üzülmüş!
Senin arkandan kimse üzülmemiş!
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