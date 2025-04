Senin ardından sessizce çöken bir hüzün değil, bildiğin kıyamet koptu. O kadar etkileyici, o kadar unutulmazdın ki, senden sonra gelen herkes “onun gibi değilsin” diye yargılandı. Gözyaşı dökmedilerse bile, içleri yandı. Sana yazılmamış mesajlar, gönderilmeyen mektuplar, dinlenip içilen şarkılarla doldu gece yarıları. Hikâyelerinde hep sen vardın, ama kimse senin adını söylemeye cesaret edemedi. Seninle olmak rüya gibiydi ama ayrılık... Tam bir kabus. Biten her ilişki sonrası bir enkaz bıraktın. Çünkü sen sadece bir sevgili değil, bir deneyimdin. Kimi seni kaybedince değişti, kimi uzun süre toparlanamadı. Ve biliyor musun? Bazıları hâlâ seni düşünüyor, belki bugün bile. Çünkü sen öyle kolay unutulacak biri değilsin. Seninle geçirilen her an, hayatlarının en özel yerinde hâlâ capcanlı duruyor. Ve evet… senin arkandan ağlayanlar oldu. Belki hâlâ ağlayanlar var.