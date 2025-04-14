Sosyal Olmayı Ne Kadar Seviyorsun?
Kimi insanlar kalabalıkların enerjisiyle coşar, kimi ise kendi başına sessiz sakin bir akşamdan daha çok keyif alır. Sosyal bir kelebek misin, yoksa kendi dünyasında huzur bulan bir içe dönük mü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer msisin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kalabalık bir ortamda seni nasıl görürüz?
4. Hafta sonu planı yaparken ilk tercihin ne olur?
5. Yeni bir kulübe ya da gruba katılmak fikrine sıcak bakıyor musun?
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6. Telefon çaldığında ne yaparsın?
7. Arkadaş çevren nasıldır?
8. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar oluyor mu?
9. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?
10. Yeni insanlarla tanışmak senin için nasıldır?
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Sen sosyal kelebek olmaya bayılıyorsun!
Sen sosyal olmayı bazen seviyorsun!
Sen sosyallikten nefret ediyorsun!
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