Sosyal Olmayı Ne Kadar Seviyorsun?

Senin için sosyallik yalnızca bir ihtiyaç değil, bir yaşam biçimi. Yeni insanlarla tanışmak, farklı ortamlara girmek, etkinlikler organize etmek senin enerjini tavan yaptırıyor. Girdiğin her ortamda ışığın fark ediliyor. Tanımadığın bir grupla 5 dakika içinde kahkahalarla sohbet edebilir, bir anda plansız bir buluşmayı organize edebilirsin. İnsanların enerjisine karışmak, yeni hikâyeler duymak, farklı bakış açıları tanımak senin için adeta bir beslenme şekli.mArkadaş çevren oldukça geniş. 'Onu tanımayan yok' cümlesi tam senlik. Herkesle bir bağın, bir anın, bir selamın var. Sosyal medya hesapların aktif, story’lerinde neredeyse her gün bir etkinlik var. Partiler, konserler, tatil planları, doğum günleri… Hayat sende hız kesmeden akıyor. Ancak bu kadar dışa dönüklük bazen seni kendi iç sesinden uzaklaştırabilir. Her anı birileriyle paylaşma isteği, tek başına kalmaya direnç oluşturabilir. Kendinle baş başa geçirdiğin zamanları da değerli görmeyi öğrenmen önemli. Çünkü bu hayatı başkalarıyla dolu dolu yaşarken, kendi iç dünyana da alan açman ruhunu daha da dengeli hale getirecek.