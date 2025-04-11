Sen Neden Kırgınsın?
Kırgınlık... Ne tam öfke, ne de tam bir hüzün. Kalbinin bir yerinde gizlice taşıdığın, bazen gözlerine yansıyan, bazen hiç konuşamadığın bir sitem hali. Belki bir arkadaşın, belki sevdiğin, belki de hayatın kendisi kırdı seni…
Peki bu duygunun asıl kaynağı ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda seni en çok rahatsız eden şey?
4. En yakın arkadaşınla bir tartışma yaşasan ne yaparsın?
5. En son ne zaman gerçekten güldüğünü hatırlıyor musun?
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6. Hayal kırıklığı deyince aklına ilk kim geliyor?
7. Sessiz kaldığında kafanda ne döner?
8. Şu an biri sana sarılsa, ne hissedersin?
9. İçinde kalan bir şey var mı?
10. Kırgınlıkla başa çıkma yöntemlerin neler?
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Seni ihmal ettikleri için kırgınsın!
Sen veda bile edemediğin için kırgınsın!
Senin kırgınlığın kendine!
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