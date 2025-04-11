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Sen Neden Kırgınsın?

Sen Neden Kırgınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 13:01

Kırgınlık... Ne tam öfke, ne de tam bir hüzün. Kalbinin bir yerinde gizlice taşıdığın, bazen gözlerine yansıyan, bazen hiç konuşamadığın bir sitem hali. Belki bir arkadaşın, belki sevdiğin, belki de hayatın kendisi kırdı seni…

Peki bu duygunun asıl kaynağı ne?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son zamanlarda seni en çok rahatsız eden şey?

4. En yakın arkadaşınla bir tartışma yaşasan ne yaparsın?

5. En son ne zaman gerçekten güldüğünü hatırlıyor musun?

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6. Hayal kırıklığı deyince aklına ilk kim geliyor?

7. Sessiz kaldığında kafanda ne döner?

8. Şu an biri sana sarılsa, ne hissedersin?

9. İçinde kalan bir şey var mı?

10. Kırgınlıkla başa çıkma yöntemlerin neler?

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Seni ihmal ettikleri için kırgınsın!

Senin içindeki kırgınlık, her zaman çok yüksek sesle konuşmayan bir sitem gibi. Sessiz, ama ağır. İnsanlara hep anlayış gösterdin. Herkesin yükünü taşıdın. Onlar anlatırken sen dinledin. Onlar ağlarken sen yanlarında oldun. Ama sıra sana geldiğinde, kimse “Sen nasılsın?” diye sormadı. Sanki senin iyi olman gerekiyordu hep. Sanki senin hiç üzülmeye, yorulmaya hakkın yoktu. Bazen susmak zorunda kaldın, çünkü duygularını anlattığında seni abartılı bulanlar oldu. Bazen gülümsemek zorunda kaldın, çünkü insanların “hadi ama, takma kafana” sözleri seni daha da kırdı. O yüzden içindekini içinden başka kimse bilemedi. Ve bu zamanla sessiz bir kırgınlığa dönüştü. Sen aslında çok güçlü birisin, evet. Ama güçlü olmak, her zaman iyiyim demek değil. Bu dünyada en çok ihtiyacın olan şeylerden biri, birinin gerçekten sana kulak vermesi. Seni yargılamadan, düzeltmeye çalışmadan, sadece anlamaya çalışarak dinlemesi… Unutma: Sen sadece başkalarının yüklerini taşımak için var olmadın. Senin de omzuna başını yaslayabileceğin insanlar olmalı. Bu kırgınlığı atlatmak için önce sen kendine ses ver. “Benim hissettiklerim gerçek ve önemli” de. Çünkü gerçekten öyleler.

Sen veda bile edemediğin için kırgınsın!

Senin içindeki kırgınlık biraz geçmişte, biraz da bugünde yaşıyor. Ait olmadığın zamanlarda, bitmemiş cümlelerde, yarım kalan bakışlarda. Belki bir insan, belki bir anı… Belki de sadece senin içinde kurduğun ama gerçekleşmeyen ihtimallerin ağırlığı. Veda edemediğin şeyler seni tutuyor. O yüzden ileriye gidemiyorsun. Herkes bırak artık, geç dese de sen biliyorsun; bazı şeyleri kalpten silmek kolay değil. Çünkü bir insanı sevmekle kalmadın; onunla kurduğun hayalleri de sevdin. O olmadığında sadece birini değil, bir geleceği de kaybettin sanki. Geçmişte kalmış biri ya da bir şey, hala seninle yürüyorsa bu yalnızca senin duygularının ne kadar derin olduğunu gösterir. Ama unutma, bazı insanlar ya da anılar sadece öğretmek için gelir. Kalmak için değil. Senin kırgınlığın o gitmeyen keşkelerde. Ama artık zaman; vedaları kabullenip, kendinle barış zamanı. Geçmişi değil, bugünü seçeceğin bir hayat. Çünkü sen o kadar güzel sevmişsin ki… Bu sevgiyi artık kendine yönlendirme zamanı gelmiş olabilir.

Senin kırgınlığın kendine!

Senin kırgınlığın çok içeriden geliyor. Kimse sana bağırmamış, kimse açıkça seni yaralamamış belki ama sen… kendine kızmışsın. Neden bu kadar sevdim?, Neden bu kadar sustum?, “Neden kendimi koruyamadım?” gibi sorular dönüp duruyor içinde. Bazı hataların bedelini hep kendine kesmişsin. Ve zamanla, en büyük yarayı kendine atmışsın. Kendine bu kadar yüklenmene gerek yoktu aslında. Çünkü o anlarda elinden gelenin en iyisini yaptın. Kalbinle hareket ettin. Ve bazen kalbimiz bizi yanlış yerlere götürse de bu, kötü biri olduğumuzu göstermez. Sadece çok insan gibi, çok hissettin. Senin kırgınlığın, kendini affedememekte saklı. Ama bil ki bu hayat, kendini suçlayarak geçmez. Kendine biraz merhametli ol. Geçmişteki küçük seni düşün. Onun gözlerine bak ve sen elinden geleni yaptın, artık kendini suçlama de. O zaman göreceksin, yükün biraz hafifleyecek. Ve unutma: Affetmek sadece başkaları için değil, en çok da kendimiz içindir. Çünkü bazı kırgınlıklar ancak içten çözülür…

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İnci Döşer
İnci Döşer
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