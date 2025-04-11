Sen Neden Kırgınsın?

Senin içindeki kırgınlık, her zaman çok yüksek sesle konuşmayan bir sitem gibi. Sessiz, ama ağır. İnsanlara hep anlayış gösterdin. Herkesin yükünü taşıdın. Onlar anlatırken sen dinledin. Onlar ağlarken sen yanlarında oldun. Ama sıra sana geldiğinde, kimse “Sen nasılsın?” diye sormadı. Sanki senin iyi olman gerekiyordu hep. Sanki senin hiç üzülmeye, yorulmaya hakkın yoktu. Bazen susmak zorunda kaldın, çünkü duygularını anlattığında seni abartılı bulanlar oldu. Bazen gülümsemek zorunda kaldın, çünkü insanların “hadi ama, takma kafana” sözleri seni daha da kırdı. O yüzden içindekini içinden başka kimse bilemedi. Ve bu zamanla sessiz bir kırgınlığa dönüştü. Sen aslında çok güçlü birisin, evet. Ama güçlü olmak, her zaman iyiyim demek değil. Bu dünyada en çok ihtiyacın olan şeylerden biri, birinin gerçekten sana kulak vermesi. Seni yargılamadan, düzeltmeye çalışmadan, sadece anlamaya çalışarak dinlemesi… Unutma: Sen sadece başkalarının yüklerini taşımak için var olmadın. Senin de omzuna başını yaslayabileceğin insanlar olmalı. Bu kırgınlığı atlatmak için önce sen kendine ses ver. “Benim hissettiklerim gerçek ve önemli” de. Çünkü gerçekten öyleler.