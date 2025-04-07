Sen Ondan Ne Bekliyorsun?
Sen Ondan Ne Bekliyorsun?
Aşkta ve ilişkilerde herkesin farklı beklentileri vardır. Kimimiz güven ve huzur ararken, kimimiz tutku dolu bir macera peşindedir. Peki, sen bir ilişkiden tam olarak ne bekliyorsun? Bu testi çözerek beklentilerini daha net bir şekilde görebilirsin!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
4. Partnerinle nasıl vakit geçirmek istersin?
5. İlişkide özgür olmak senin için önemli mi?
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6. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
7. Aşkı hangi kelime en iyi tanımlar?
8. Sana sık sık sürpriz yapar mı?
9. Partnerinle bir hafta sonu tatiline çıkıyorsun, hangi rotayı seçersin?
10. Son olarak, bir ilişkinin en güzel yanı nedir?
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Sen ondan güven bekliyorsun!
Sen ondan tutku bekliyorsun!
Sen ondan mutluluk bekliyorsun!
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