Senin İlişki Biçimin Ne?

Sen ilişkilerde de kendi özgürlüğünü ön planda tutuyorsun. Kendi alanına saygı duyulmasını istiyorsun ve bağımsızlığına çok düşkünsün. Kendi hayatını, hedeflerini ve kişisel gelişimini bir ilişki içinde bile ön planda tutmaya çalışıyorsun. Partnerinle vakit geçirmek senin için güzel ama aynı zamanda yalnız kalmak, kendi yolunda ilerlemek de çok önemli.Aşırı bağlılık ve kısıtlamalar seni rahatsız edebilir. Partnerin sana sürekli hesap soruyorsa ya da çok fazla ilgi bekliyorsa bundan bunalmaya yatkınsın. Özgürce hareket etmek, bireyselliğini koruyarak bir ilişki yaşamak istiyorsun. Bu yüzden ilişkilerinde fazla sahiplenici ya da bağımlı insanlar seni yorabilir. Ancak bazen bir ilişki içinde de bağlılık ve ortak bir denge kurmanın önemli olduğunu unutmamalısın! Sevdiğin kişiyle zaman geçirmek, ona içtenlikle bağlanmak ve onunla derin bir bağ kurmak, ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Eğer karşılıklı olarak özgürlüğe saygı duyan birini bulabilirsen, mükemmel bir denge yakalayabilirsin. Senin için en iyi ilişki, bireyselliğin korunabildiği ama aynı zamanda duygusal bağın da güçlü olduğu bir ilişki olacaktır!