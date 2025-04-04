Senin İlişki Biçimin Ne?
Senin İlişki Biçimin Ne?
Aşk hayatın tam bir film mi yoksa her şey dengeli ve huzurlu mu? Belki de özgürlüğüne düşkün bir ruhsun! Bu testle ilişkilere nasıl yaklaştığını keşfetmeye hazır mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk senin için ne ifade ediyor?
4. Birlikte bir tatil planı yapıyorsunuz. Senin tercihin ne olur?
5. Sevgilin bir gün boyunca telefonuna hiç bakmazsa ne yaparsın?
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6. Bir tartışmada haklı olduğunu düşünüyorsan ne yaparsın?
7. İdeal partnerin nasıl biri olmalı?
8. Aşk hayatın için en büyük korkun nedir?
9. Sevgilin en yakın arkadaşınla anlaşamazsa nasıl bir yol izlersin?
10. Son olarak sabrını puanla bakalım!
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Senin ilişki biçimin güven üzerine kurulu!
Senin ilişki biçimin eğlence üzerine kurulu!
Senin ilişki biçimin özgürlük üzerine kurulu!
Senin ilişki biçimin duygusallık üzerine kurulu!
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