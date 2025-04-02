Bu Tarih Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Tarih meraklıları için özel olarak hazırlanmış bu testte, dünya tarihine dair bilgi birikiminizi ölçmeye hazır mısınız? Bu testte, antik medeniyetlerden modern tarihe, savaşlardan keşiflere kadar geniş bir yelpazede sorular yer alıyor.

Hadi bakalım tarih bilgiine ne kadar güveniyorsun?