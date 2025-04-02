Bu Tarih Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Bu Tarih Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Tarih meraklıları için özel olarak hazırlanmış bu testte, dünya tarihine dair bilgi birikiminizi ölçmeye hazır mısınız? Bu testte, antik medeniyetlerden modern tarihe, savaşlardan keşiflere kadar geniş bir yelpazede sorular yer alıyor.
Hadi bakalım tarih bilgiine ne kadar güveniyorsun?
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1. İlk yazılı antlaşma hangisidir?
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2. Roma İmparatorluğu hangi yıl ikiye ayrılmıştır?
3. Osmanlı Devleti hangi savaş sonrası Kırım'ı kaybetmiştir?
4. II. Dünya Savaşı kaç yılında başlamıştır?
5. Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanan Türk komutan kimdir?
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Magna Carta'yı hangi kral imzalamıştır?
6. İlk modern olimpiyatlar hangi yıl düzenlendi?
7. Osmanlı'da ilk matbaa hangi padişah döneminde gelmiştir?
8. İlk Türk-İslam devleti hangisidir?
9. Soğuk Savaş hangi yıl sona ermiştir?
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10. Osmanlı Devleti hangi savaş sonucunda Anadolu’daki Türk varlığını kabul ettirmiştir?
11. Büyük İskender hangi ülkenin kralıydı?
12. Çanakkale Zaferi hangi yıl kazanılmıştır?
13. Teoman hangi devletin kurucusudur?
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