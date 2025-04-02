Evet/Hayır Testine Göre Pişman mısın?
Evet/Hayır Testine Göre Pişman mısın?
Hayat, her anında bizi birçok seçimle karşı karşıya bırakıyor. Verdiğimiz kararlar, geleceğimizi şekillendirirken bazen pişmanlıkları da beraberinde getiriyor. Ancak bazen bu pişmanlıklar kısa süreli olurken, bazen de uzun süre aklımızda yer eder. Peki, sen kararların konusunda ne kadar pişmansın?
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1. Planladığın bir tatile son anda gitmekten vazgeçtiğin oldu mu?
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2. Çok önemli olan bir fırsatı kaçırdığını düşündün mü?
3. Birini kırdığında özür diler misin?
4. Hata olduğunu bile bile bir ilişkiye devam ettin mi?
5. Bir işi uzatıp zamanında bitiremediğin oldu mu?
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6. Kariyerinle ilgili adım atmaktan çekiniyor musun?
7. Arkadaşlarının seni uyardığı bir konuda, uyarıları göz ardı ettin mi?
8. Kendine verdiğin bir sözü tutamadığın oldu mu?
9. Sık sık keşke der misin?
10. Geçmişte yaptığın bir seçim yüzünden şu an mutsuz olduğunu düşünüyor musun?
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Sen çok pişmansın!
Sen hiç pişman değilsin!
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