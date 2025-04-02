Ne Kadar Nefret Dolusun?
Ne Kadar Nefret Dolusun?
Hepimizin içinde bazen kızgınlık ve öfke birikir. Peki, sen bu duyguları ne kadar yoğun yaşıyorsun? Günlük hayatında sık sık sinirleniyor musun, yoksa her şeyi daha sakin mi karşılıyorsun? İçindeki öfkeyi ve nefreti ne kadar kontrol edebildiğini merak ediyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri seni bilerek sinirlendirdiğinde nasıl tepki verirsin?
4. Trafikte biri önüne aniden kırdığında ne yaparsın?
5. Sözünün kesilmesi seni sinirlendirir mi?
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6. Bir dostun seni aramadığında ya da mesajlarına yanıt vermediğinde ne yaparsın?
7. Toplum içinde biri sana saygısızca davranırsa nasıl tepki verirsin?
8. Haksızlığa uğradığını hissettiğinde bunu dile getirir misin?
9. Bir tartışmada karşı taraf haksız olduğunu kabul etmezse ne yaparsın?
10. Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla karşılaştığında soğuk davrandığında ne yaparsın?
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İçinde yoğun bir nefret taşıyorsun!
Sen pek nefret dolu değilsin!
Senin içinde hiç nefret yok!
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