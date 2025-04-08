Hangi Burçla Mükemmel İkili Olursunuz?
Hangi Burçla Mükemmel İkili Olursunuz?
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Burcunu seçer misin?
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Sen terazi burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen yengeç burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen kova burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen balık burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen yay burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen oğlak burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen ikizler burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen boğa burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen koç burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen başak burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen terazi burcuyla mükemmel ikili olursun!
Sen yengeç burcuyla mükemmel ikili olursun!
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