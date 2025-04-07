onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Sorumsuzsun?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Sorumsuzsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 12:01

Herkes bazen sorumluluklarını unutabilir ya da erteler. Ancak sen bu konuda ne durumdasın? Günlük hayatında ne kadar düzenlisin, verdiğin sözleri tutar mısın yoksa son dakikaya mı bırakırsın? Hadi, bu testle ne kadar sorumsuz olduğunu öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önemli bir toplantıyı veya randevuyu unuttuğun oldu mu?

2. Anahtarlarını, cüzdanını veya telefonunu sık sık kaybediyor musun?

3. Son teslim tarihi yaklaşan işleri veya ödevleri hep son dakikada mı yapıyorsun?

4. Bir yere zamanında yetişmekte zorlanıyor musun?

5. Alışverişe çıktığında alman gereken en önemli şeyi unuttuğun oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Not almak veya ajanda tutmak yerine her şeyi aklında tutmaya çalışıyor musun?

7. Dışarı çıkarken hava durumuna bakmayı unutup yanlış kıyafetler giydiğin oldu mu?

8. Her şeyi erteliyor musun?

9. İlişkiler konusunda sık sık sorun yaşıyor musun?

10. Çok fazla arkadaşın var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen sorumsuzluk kelimesinin anlamısın!

Hayatının tam bir karmaşa içinde olduğunu mu düşünüyorsun? Her günün, önceden planlanmış bir düzeni olmaksızın, tamamen spontane bir şekilde mi ilerliyor? Randevuların, ödemelerin, görevlerin... Hepsinin bir şekilde unutulduğunu ya da son dakikada telaşla halledildiğini mi fark ediyorsun? Belki de bu durum, hayatının bir kaos ustası olduğunu gösteriyor. Ama merak etme, çözüm aslında çok basit. Belki de bir ajanda kullanmaya başlamanın vakti geldi. Ajanda, hayatını organize etmenin en etkili yollarından biri. Unutulan randevular, ödenmeyi bekleyen faturalar, yerine getirilmesi gereken görevler... Hepsi, bir ajanda sayesinde kolaylıkla takip edilebilir. Bunun yanı sıra, hatırlatıcılar kurmak da hayatını kolaylaştırabilir. Önemli bir toplantı, ödeme tarihi ya da yapılması gereken bir iş... Hepsi için hatırlatıcı kurabilirsin. Böylece, her şeyi son dakikada halletme telaşından kurtulabilirsin. Unutma, düzenli olmak için büyük adımlar atman gerekmiyor. Küçük adımlarla da hayatını daha organize hale getirebilirsin. Belki de ilk adımını bugün atabilirsin. Ajanda kullanmaya başla, hatırlatıcılar kur ve hayatının nasıl kolaylaştığını gör!

Sorumluluk senin göbek adın!

Düşün biraz, sen tam anlamıyla bir düzen ve planlama ustasısın! Unutmak mı? O kelime senin sözlüğünde bile yok. Her zaman bir adım öndesin, her şeyin üzerinde kontrolün var ve işlerini zamanında hallediyorsun. Etrafındaki insanlar senin bu özelliklerine hayranlıkla bakıyor, belki de biraz kıskanıyorlar. Seninle aynı çizgide ilerlemek, onlar için zor olabilir. Çünkü senin gibi bir düzenbazı, bir sorumluluk sahibini taklit etmek kolay iş değil. İşlerin yoğun olduğu zamanlarda bile, seninle başa çıkmak ve her şeyi yoluna koymak için harika bir organizasyon yeteneğin var. Bu yeteneğin, seni diğerlerinden ayırıyor ve öne çıkarıyor. Bu yeteneğini kaybetme, hatta daha da geliştir. Çünkü senin bu özelliğin, seni sen yapan en önemli detaylardan biri. Unutma, düzenli ve planlı olmak, hayatın her alanında başarıya giden yolda sana yardımcı olacak. Bu yüzden, bu yeteneğini sürdür ve her zaman bir adım önde olmaya devam et!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın