Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Sorumsuzsun?
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Sorumsuzsun?
Herkes bazen sorumluluklarını unutabilir ya da erteler. Ancak sen bu konuda ne durumdasın? Günlük hayatında ne kadar düzenlisin, verdiğin sözleri tutar mısın yoksa son dakikaya mı bırakırsın? Hadi, bu testle ne kadar sorumsuz olduğunu öğrenelim!
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1. Önemli bir toplantıyı veya randevuyu unuttuğun oldu mu?
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2. Anahtarlarını, cüzdanını veya telefonunu sık sık kaybediyor musun?
3. Son teslim tarihi yaklaşan işleri veya ödevleri hep son dakikada mı yapıyorsun?
4. Bir yere zamanında yetişmekte zorlanıyor musun?
5. Alışverişe çıktığında alman gereken en önemli şeyi unuttuğun oldu mu?
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6. Not almak veya ajanda tutmak yerine her şeyi aklında tutmaya çalışıyor musun?
7. Dışarı çıkarken hava durumuna bakmayı unutup yanlış kıyafetler giydiğin oldu mu?
8. Her şeyi erteliyor musun?
9. İlişkiler konusunda sık sık sorun yaşıyor musun?
10. Çok fazla arkadaşın var mı?
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Sen sorumsuzluk kelimesinin anlamısın!
Sorumluluk senin göbek adın!
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