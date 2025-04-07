Burcuna Göre Vazgeçmen Gereken Özelliğin Ne?
Burcuna Göre Vazgeçmen Gereken Özelliğin Ne?
Hepimizin hayatında farkında olmadan sürdürdüğümüz ama aslında bize zarar veren alışkanlıklar var. Kimi sürekli geçmişe takılı kalır, kimi gereğinden fazla detaylara boğulur, kimi de kendini hep ikinci plana atar… Peki, burcuna göre hangi alışkanlığından vazgeçmen gerekiyor? Belki farkında bile olmadığın ama hayatını zorlaştıran bir şeyi geride bırakma zamanı gelmiştir.
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Burcunu seçer misin?
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Sen düşünmeden hareket etmekten vazgeçmelisin!
Sen konfor alanında takılmaktan vazgeçmelisin!
Sen her şeyi yarım bırakmaktan vazgeçmelisin!
Sen geçmişe takılı kalmaktan vazgeçmelisin!
Sürekli onay beklemekten vazgeçmelisin!
Sen mükemmeliyetçi olmaktan vazgeçmelisin!
Sen kararsızlıktan vazgeçmelisin!
Sen güvensizlikten vazgeçmelisin!
Sen sorumluluktan kaçmayı bırakmalısın!
Sen deli gibi çalışmaktan vazgeçmelisin!
Sen duygularını bastırmaktan vazgeçmelisin!
Sen hayal dünyasında yaşamaktan vazgeçmelisin!
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