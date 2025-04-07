Burcuna Göre Vazgeçmen Gereken Özelliğin Ne?

Bir enerji topu, bir çalışma makinesi, bir hedef avcısı! İşte sen tam olarak bu şekilde tanımlanabilirsin. Her zaman disiplinli, her zaman hedef odaklı, her zaman çalışmaya hazırsın. Ancak, bir dakika durup düşündün mü hiç? Sürekli bu hızda giderse, bedenin ve zihnin bir noktada dur diyecek. Evet, evet, biliyorum, 'durmak yok' diyorsun. Ancak unutma ki, her makinenin de bir mola ihtiyacı vardır. Bazen kendini fazlasıyla zorluyorsun, adeta bir maraton koşucusu gibi. Ancak unutma, maraton koşucusu bile yarış arasında dinlenir. Dinlenmek, senin de hakkın. Hatta daha da ötesi, senin de ihtiyacın. Kendine bir mola ver, biraz dinlen, biraz nefes al. Çünkü sürekli çalışmak, seni yavaş yavaş tükenmişliğe sürükleyebilir. Ve inan bana, tükenmişlik hiç de hoş bir durum değil. Hayat sadece işten, hedeflerden, başarılardan ibaret değil. Hayat, aynı zamanda keyif almak, dinlenmek, kendine vakit ayırmak demektir. Belki bir kitap okumak, belki bir film izlemek, belki de sadece sessizce oturup çayını yudumlamak... Kendine vakit ayırmayı, dinlenmeyi ve keyif almayı da öğrenmelisin. Çünkü hayat, sadece koşturmakla geçmiyor. Hayat, aynı zamanda durup etrafı izlemek, kendine vakit ayırmak demektir. Unutma, sen bu hayatın hem koşucusu, hem de seyircisisin.