Sana Ne Zaman Aşık Oluyorlar?
Sana Ne Zaman Aşık Oluyorlar?
Bazı insanlar vardır, ilk bakışta vurur geçer. Bazılarıysa yavaş yavaş, içini açtıkça kalpleri ele geçirir. Sen hangisisin? Aşkta zamanlama her şeydir: Peki insanlar sana ne zaman tutuluyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ortama girdiğinde genelde:
4. Biriyle ilk tanıştığında en çok ne dikkat çeker?
5. Çok sık iltifat alıyor musun?
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6. Aşkı nasıl tanımlarsın?
7. Birine açılman ne kadar sürer?
8. Aşık olunca nasıl biri oluyorsun?
9. Sana en çok hangi iltifat yapılır?
10. Birinin kalbini nasıl kazanırsın?
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Sana ilk görüşte aşık oluyorlar!
Sana flörtleştikten sonra aşık oluyorlar!
Sana, seni tanıdıktan sonra gördükten sonra aşık oluyorlar!
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