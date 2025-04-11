Burcuna Göre Sen Nasıl Bir Aşıksın?
Her burcun aşka bakışı, sevme tarzı ve duygusal derinliği birbirinden farklı! Kimimiz deli gibi aşık oluruz, kimimiz mesafeli kalmayı tercih ederiz. Kimimiz tutkuyla yanar, kimimiz mantığın izinden gider. Ama her birimizin aşkta bir tarzı var, çünkü kalbimiz yıldızlardan izler taşıyor. Peki sen burcuna göre nasıl bir aşıksın? Aşk sana neyi çağrıştırıyor, nasıl seviyorsun, nasıl bağlanıyorsun?
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Sen gözü kara bir aşıksın!
Sen sadık bir aşıksın!
Sen flörtöz aşıksın!
Sen ruhsal aşıksın!
Sen tutkulu aşıksın!
Sen detaycı aşıksın!
Sen romantik bir aşıksın!
Sen tutkulu aşıksın!
Sen eğlenceli aşıksın!
Sen sadık bir aşıksın!
Sen özgür ruhlu bir aşıksın!
Sen romantik aşıksın!
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