Burcuna Göre Sen Nasıl Bir Aşıksın?

Senin aşka yaklaşımın derin, sabırlı ve bir o kadar da sağlam. Kolay kolay kalbini açmazsın çünkü senin için aşk rastgele bir şey değil; bir ömürlük bağ demektir. Ama birini sevdin mi… işte o zaman sarsılmaz bir dağ gibi onun yanında durursun. Aşkta güven, huzur ve istikrar ararsın. Romantik ama abartıya kaçmadan… Samimi, doğal ve içten bağlar kurarsın. Sarılmayı, birlikte yemek yapmayı, bir şeyler paylaşmayı çok seversin. Sadakat senin en güçlü yönün. Seni tanıyan biri, yanında kendini hem güvende hem sevilen hisseder. Ama inatçı yapın nedeniyle zaman zaman ilişki içinde esnek olamayabilirsin. Değişim seni zorlar. Bu yüzden sana uyan aşk, sakin ve huzurlu bir denge içinde olanıdır. Aşk seninle kök salar, sabit kalır ve büyür.