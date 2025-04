Burcuna Göre Sen Nasıl Bir Aşıksın?

Sen aşkı önce kafanda yaşarsın. Karşındakinin zekası, sohbet tarzı, sana hissettirdikleri... İşte bunlar seni etkileyen şeylerdir. Flört etmeyi, göz teması kurmayı, cümlelerin içinde kaybolmayı seversin. Aşk senin için canlı, değişken ve enerjik olmalı. Çabuk etkilenir, çabuk bağlanırsın ama aynı hızla da uzaklaşabilirsin. Çünkü senin için aşk, bir yolculuk; durağan değil, keşif dolu olmalı. Rutinden çok çabuk sıkılırsın, bu yüzden seninle birlikte olan biri her an yeni bir şeyler öğrenmeye hazır olmalı. Duygularını her zaman derin yaşamazsın belki ama ilgini çekerse dünyanın en eğlenceli, yaratıcı ve pozitif partneri olursun. Aşk seninle konuşur, güler, değişir, yenilenir.