Şu An Zaman Makinen Olsa Hangi Yıla Giderdin?
Şu An Zaman Makinen Olsa Hangi Yıla Giderdin?
Bazı günler geçmişin romantizmine kapılıyoruz… Bazense geleceğin bilinmezliğinde kaybolmak istiyoruz. Zaman sadece takvimde ilerlemiyor, ruhlarımız da bir yerlere ait hissediyor. Belki senin ruhun bir dans pistinde kalmış olabilir, belki de henüz icat edilmemiş bir şehirde… Peki gerçekten, şu an bir zaman makinesine binme şansın olsaydı, hangi yıla giderdin?
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1. Ruh halini en iyi yansıtan kelime?
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2. Zamanla ilgili hangisini sık sık düşünürsün?
3. Aşk senin için...
4. En çok nerede mutlusun?
5. Zamanı bir renk olarak hayal etsen ne olurdu?
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6. Kendini bir karakter olarak hayal etsen...
7. Seyahat edeceğin dönemde ne kadar zaman harcamayı planlıyorsun?
8. Asla gitmem dediğin bir zaman var mı?
9. Peki biriyle gitme şansın olsa kiminle giderdin?
Sen 2071'e gidersin!
Sen 1956'ya giderdin!
Sen 1928'e giderdin!
Sen 3024'e giderdin!
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