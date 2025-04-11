Son Zamanlarda Psikolojini Bozan Ne?

Sen çok şey yapıyorsun. Çok veriyorsun. Çok düşünüyorsun. Ama bütün bu çabaların çoğu zaman fark edilmiyor. Bu dünyada değer görmek senin için çok önemli, ama kimse bunun için elini taşın altına koymuyor gibi. Ben buradayım diye bağırmak istemiyorsun ama sessizliğin içinde yavaş yavaş kaybolduğunu da hissediyorsun. Belki ailende, belki iş yerinde, belki de arkadaş çevrende kendini değersiz hissettin. Yapılanlar değil, yapılmayanlar seni yordu. Takdir edilmemek, duygularının anlaşılmaması, çabalarının karşılıksız kalması… Tüm bunlar seni içten içe incitiyor. Ama bil ki senin değerin başkalarının gözüyle ölçülemez. Sen bir şeyleri yaparken içinden geldiği için yapıyorsun. Bu yüzden yaptıkların zaten çok kıymetli. Ama zaman zaman bunu kendine de hatırlatman gerekiyor. Çünkü seni sen yapan şey sadece görünmen değil; içindeki ışık. Belki de artık sen de biraz geri çekilmeli, kendini görünür kılmak için başkalarının onayına ihtiyaç duymamalısın. Sen zaten varsın. Varlığın bile yeterli. Sen fark edilmeye değil, fark etmeye devam et.