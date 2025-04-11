Son Zamanlarda Psikolojini Bozan Ne?
Hayat bazen çok yorucu, değil mi? Ufacık şeyler büyüyüp devleşiyor, seni sıkıyor, seni geriyor… Ama ne tam adını koyabiliyorsun ne de ne yapman gerektiğini biliyorsun. Belki farkında bile olmadan psikolojini yavaş yavaş kemiren bir şey var. Derin bir nefes al, dürüstçe cevapla ve bakalım seni asıl yoran neymiş?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?
4. Gün içinde seni en çok zorlayan şey nedir?
5. Hayatında bir şeyi değiştirme şansın olsa değiştirir miydin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Son zamanlarda seni en çok tüketen ortam hangisi?
7. Kendini hangi cümleyle tanımlarsın?
8. Kendini yalnız hissediyor musun?
9. Kendini dinlemek istediğinde ne yaparsın?
10. Şu an biri seni anlayabilse ne değişirdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni yoran kimseye güvenememek!
Seni yoran sorumluluklar!
Seni yoran kendinle verdiğin savaş!
Seni yoran görünmezlik hissi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın