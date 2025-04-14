Evet/Hayır Testine Göre Kalbinde İyilik mi Baskın Kötülük mü?

Senin içinde parlayan şey yalnızca bir kalp değil, adeta bir fener gibi ışık saçan bir vicdan. Hayata karşı bakış açın, insanlara olan yaklaşımın ve küçük detaylara verdiğin değer seni her anlamda iyi kalpli yapıyor. İyilik senin için bir görev ya da erdem değil; varoluşunun doğal bir parçası. Başkaları sana ihtiyaç duyduğunda hiç düşünmeden elini uzatman, biri mutsuz olduğunda empatiyle yaklaşman, yardım etmenin ne kadar değerli olduğunu içselleştirmen… Bunlar sana içgüdüsel olarak geliyor. Sadece yakın çevrene değil, tanımadığın insanlara bile içten bir gülümseme sunabiliyorsun. Senin için birinin gözlerinin içinin gülmesi, bir iyiliğin sonunda alınan bir “teşekkür” kelimesi her şeyden değerli. İnsanlar seni yanında huzur buldukları için arıyor, çünkü yargılamıyorsun; dinliyorsun. Acıyı küçümsemiyor, merhameti yüceltmeyi biliyorsun. Ama en güzeli ne biliyor musun? Tüm bu iyi yönlerine rağmen kendini yormuyorsun. İnsanları mutlu etmek uğruna kendini tüketmemeyi, sınır koymayı da öğrenmişsin. Bu, iyiliğin en olgun hali. Ne başkalarının onayı için iyi davranıyor, ne de bununla övünüyorsun. İyiliği kimse görmese de yapabilecek bir ruhsun. Belki de içindeki bu ışığın kaynağı yaşadığın zorluklardan geçerken bile karanlıklaşmamış olman. Kırılmış olsan da kötücül olmamışsın. Kırıldıkça daha anlayışlı, daha derin olmuşsun. Ve bu seni çok özel bir insan yapıyor.