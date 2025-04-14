Evet/Hayır Testine Göre Kalbinde İyilik mi Baskın Kötülük mü?
Hepimiz zaman zaman iyi bir melek, bazen de şeytanın fısıltılarına kulak veren biri olabiliriz. Peki senin kalbinde hangi taraf baskın? İç sesin daha çok başkalarının mutluluğu için mi çalışıyor, yoksa bazen küçük bir kötülükten bir şey olmaz diyen o karanlık taraf mı baskın?
Hadi teste!
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1. Biri düştüğünde önce yardım etmekten çok gülme dürtüsü gelir mi?
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2. Başkalarının başarısızlıkları seni zaman zaman tatmin eder mi?
3. Küçük bir yalanla bir işi kolaylaştırmayı mantıklı bulur musun?
4. Kalabalıkta biri zor durumdayken görmezden gelmeyi seçtiğin oldu mu?
5. Sosyal medyada birinin başarısını kıskanıp içten içe “keşke olmasaydı” dediğin oldu mu?
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6. Sırf keyif için biriyle, dalga geçtiğin anlar oldu mu?
7. Sırf kendi çıkarın için bir arkadaşını zor durumda bıraktığın oldu mu?
8. İnsanlara hak ettiklerinden az değer verdiğini düşündüğün anlar oldu mu?
9. Herkes biraz bencildir, normal bu, diyerek vicdanını susturduğun anlar var mı?
10. Özür dilemen gerekirken gururundan dolayı sustuğun oldu mu?
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Senin kalbinde kötülük baskın!
Senin kalbinde iyilik baskın!
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