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Evet/Hayır Testine Göre Kalbinde İyilik mi Baskın Kötülük mü?

Evet/Hayır Testine Göre Kalbinde İyilik mi Baskın Kötülük mü?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 12:01

Hepimiz zaman zaman iyi bir melek, bazen de şeytanın fısıltılarına kulak veren biri olabiliriz. Peki senin kalbinde hangi taraf baskın? İç sesin daha çok başkalarının mutluluğu için mi çalışıyor, yoksa bazen küçük bir kötülükten bir şey olmaz diyen o karanlık taraf mı baskın?

Hadi teste!

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1. Biri düştüğünde önce yardım etmekten çok gülme dürtüsü gelir mi?

2. Başkalarının başarısızlıkları seni zaman zaman tatmin eder mi?

3. Küçük bir yalanla bir işi kolaylaştırmayı mantıklı bulur musun?

4. Kalabalıkta biri zor durumdayken görmezden gelmeyi seçtiğin oldu mu?

5. Sosyal medyada birinin başarısını kıskanıp içten içe “keşke olmasaydı” dediğin oldu mu?

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6. Sırf keyif için biriyle, dalga geçtiğin anlar oldu mu?

7. Sırf kendi çıkarın için bir arkadaşını zor durumda bıraktığın oldu mu?

8. İnsanlara hak ettiklerinden az değer verdiğini düşündüğün anlar oldu mu?

9. Herkes biraz bencildir, normal bu, diyerek vicdanını susturduğun anlar var mı?

10. Özür dilemen gerekirken gururundan dolayı sustuğun oldu mu?

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Senin kalbinde kötülük baskın!

Senin kalbinde iyilik var mı? Elbette var. Ama zamanla bu iyi tarafını susturmayı, bastırmayı ya da görmezden gelmeyi öğrenmişsin. Hayat sana belki fazla yüklendi, insanlar hayal kırıklığına uğrattı, iyiliğin karşılığında kötü muamele gördün… Ve zamanla kalbinin etrafına sert bir kabuk ördün. O kabuk seni koruyor olabilir, ama bir noktada içerideki güzel tarafı da hapsetmeye başladı. Sen artık olaylara daha stratejik, daha mesafeli, daha ben merkezli bakıyorsun. İnsanlara güvenmekte zorlanıyor, çoğu zaman duygularını bastırıyor ya da saklıyorsun. Bazen biri zarar görse bile, hak etti diyebilecek kadar sertleşebiliyorsun. Bu seni kötü biri yapmaz ama vicdanının sesini bastırdığın, görmezden geldiğin çok an olmuş olabilir. Belki de dünyaya bakış açını biraz yumuşatman gerekiyor. Kötülük seni güçlü kılıyor gibi hissedebilirsin ama gerçek güç; iyiliği koruyabilmekte, kırıldığında bile nazik kalabilmekte saklı. Kendini koruma mekanizman, zamanla seni insanlara karşı yabancılaştırmış olabilir. İçten içe yalnızlık hissi, huzursuzluk ya da neden kimse beni tam anlayamıyor? sorusu belki de bu yüzden kalbinden çıkmıyor. Sen içindeki karanlıkla yüzleşmişsin bu cesaret ister. Ama şimdi de sırada içindeki iyiliği yeniden çıkarmak var. O tarafını bastırdıkça, gerçek huzuru bulman zorlaşacak. Zira bir kalbin içindeki ışığı tamamen yok etmek mümkün değil. O hala orada ve hâlâ nefes alıyor… Sadece sesini duymaya cesaret etmen gerekiyor.

Senin kalbinde iyilik baskın!

Senin içinde parlayan şey yalnızca bir kalp değil, adeta bir fener gibi ışık saçan bir vicdan. Hayata karşı bakış açın, insanlara olan yaklaşımın ve küçük detaylara verdiğin değer seni her anlamda iyi kalpli yapıyor. İyilik senin için bir görev ya da erdem değil; varoluşunun doğal bir parçası. Başkaları sana ihtiyaç duyduğunda hiç düşünmeden elini uzatman, biri mutsuz olduğunda empatiyle yaklaşman, yardım etmenin ne kadar değerli olduğunu içselleştirmen… Bunlar sana içgüdüsel olarak geliyor. Sadece yakın çevrene değil, tanımadığın insanlara bile içten bir gülümseme sunabiliyorsun. Senin için birinin gözlerinin içinin gülmesi, bir iyiliğin sonunda alınan bir “teşekkür” kelimesi her şeyden değerli. İnsanlar seni yanında huzur buldukları için arıyor, çünkü yargılamıyorsun; dinliyorsun. Acıyı küçümsemiyor, merhameti yüceltmeyi biliyorsun. Ama en güzeli ne biliyor musun? Tüm bu iyi yönlerine rağmen kendini yormuyorsun. İnsanları mutlu etmek uğruna kendini tüketmemeyi, sınır koymayı da öğrenmişsin. Bu, iyiliğin en olgun hali. Ne başkalarının onayı için iyi davranıyor, ne de bununla övünüyorsun. İyiliği kimse görmese de yapabilecek bir ruhsun. Belki de içindeki bu ışığın kaynağı yaşadığın zorluklardan geçerken bile karanlıklaşmamış olman. Kırılmış olsan da kötücül olmamışsın. Kırıldıkça daha anlayışlı, daha derin olmuşsun. Ve bu seni çok özel bir insan yapıyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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