Sen Kendini Nereye Ait Hissediyorsun?

Senin ait olduğun yer, gecesi gündüzü olmayan bir şehir. Işıkların gökyüzüyle yarıştığı, insanların uyumadığı, fırsatların her köşeden fışkırdığı metropoller senin doğal habitatın. Kalabalık seni boğmaz, tam tersine motive eder. Sokakta yürürken her insanın bir hikâyesi olduğunu düşünürsün ve bu hikayelerin bir parçası olmak seni yaşadığını hissettirir. Sen planlar yapar, hedefler koyar, o hedeflere ulaşmak için mücadele edersin. “Hadi” demen yeter, harekete geçersin. Durmak sana göre değil. Her zaman yapacak bir şeyin, ulaşacak bir hayalin vardır. Şehirde kaybolmak, yeni yerler keşfetmek, tek başına bir kafede saatlerce oturup insanları izlemek… Tüm bunlar seni besler. Koşuşturma senin için bir yük değil, bir yaşam biçimi. Ama unutmaman gereken bir şey var: Ara sıra durup nefes almak. Çünkü şehir seni büyülerken, iç sesini bastırabilir. İçindeki çocuk hâlâ yıldızları izlemek istiyor olabilir. Ona da kulak vermeyi unutma.