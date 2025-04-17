Sen Kendini Nereye Ait Hissediyorsun?
Bazen kalabalıkların içinde yalnız hissederiz, bazen de hiç bilmediğimiz bir yerde garip bir huzur buluruz. Peki ya sen? Gerçekten nereye aitsin? Ruhun büyük şehrin karmaşasında mı dolaşıyor, yoksa sessiz bir sahil kasabasında mı huzur buluyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
4. En çok vakit geçirdiğin yer hangisi?
5. Bir tatil planlasan nereye gitmek isterdin?
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6. Aşağıdakilerden hangisi seni en iyi tanımlar?
7. Hafta sonu planın genelde nasıldır?
8. Bir film seç desek, hangisini izlersin?
9. Yolda yürürken ne düşünürsün?
10. En çok hangi mevsimi seversin?
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Sen kalabalık bir şehre ait hissediyorsun!
Sen bir sahil kasabasına ait hissediyorsun!
Sen kendini evinin rahatlığına ait hissediyorsun!
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