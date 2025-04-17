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Sen Kendini Nereye Ait Hissediyorsun?

Sen Kendini Nereye Ait Hissediyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 13:01

Bazen kalabalıkların içinde yalnız hissederiz, bazen de hiç bilmediğimiz bir yerde garip bir huzur buluruz. Peki ya sen? Gerçekten nereye aitsin? Ruhun büyük şehrin karmaşasında mı dolaşıyor, yoksa sessiz bir sahil kasabasında mı huzur buluyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?

4. En çok vakit geçirdiğin yer hangisi?

5. Bir tatil planlasan nereye gitmek isterdin?

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6. Aşağıdakilerden hangisi seni en iyi tanımlar?

7. Hafta sonu planın genelde nasıldır?

8. Bir film seç desek, hangisini izlersin?

9. Yolda yürürken ne düşünürsün?

10. En çok hangi mevsimi seversin?

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Sen kalabalık bir şehre ait hissediyorsun!

Senin ait olduğun yer, gecesi gündüzü olmayan bir şehir. Işıkların gökyüzüyle yarıştığı, insanların uyumadığı, fırsatların her köşeden fışkırdığı metropoller senin doğal habitatın. Kalabalık seni boğmaz, tam tersine motive eder. Sokakta yürürken her insanın bir hikâyesi olduğunu düşünürsün ve bu hikayelerin bir parçası olmak seni yaşadığını hissettirir. Sen planlar yapar, hedefler koyar, o hedeflere ulaşmak için mücadele edersin. “Hadi” demen yeter, harekete geçersin. Durmak sana göre değil. Her zaman yapacak bir şeyin, ulaşacak bir hayalin vardır. Şehirde kaybolmak, yeni yerler keşfetmek, tek başına bir kafede saatlerce oturup insanları izlemek… Tüm bunlar seni besler. Koşuşturma senin için bir yük değil, bir yaşam biçimi. Ama unutmaman gereken bir şey var: Ara sıra durup nefes almak. Çünkü şehir seni büyülerken, iç sesini bastırabilir. İçindeki çocuk hâlâ yıldızları izlemek istiyor olabilir. Ona da kulak vermeyi unutma.

Sen bir sahil kasabasına ait hissediyorsun!

Senin yerin, zamanın ağır aktığı, insanların birbirine hâlâ “günaydın” dediği küçük sahil kasabalarında. Hayat senin için bir yarış değil, bir yolculuk. Sakin, sade ama anlamlı bir yaşamın hayalini kuruyorsun. Büyük hedeflerden çok, küçük anların mutluluğu ilgini çekiyor: Bir fincan kahveyle gün doğumunu izlemek, balıkçıların sesini duymak, denizin hafif uğultusunu hissetmek... Senin için huzur, sessizlik ve doğallıkta gizli. Modern hayatın dayattığı yapaylık seni yorar. Sosyalleşmeyi seversin ama seçici olursun; az insan, kaliteli bağlar istersin. Kalbinle konuşur, kalbinle yaşarsın. Denizin sana anlattığı şeyleri, kalabalıklar anlayamaz. Sana göre yaşam; aceleye gelmemeli, sindire sindire yaşanmalı. Belki bir gün gerçekten bavulunu toplayıp o küçük kasabaya taşınırsın. Kim bilir? Zaten ruhun orada.

Sen kendini evinin rahatlığına ait hissediyorsun!

Senin ait olduğun yer belli: kendi köşen. Belki bir pencere önü, belki bir kitap rafının altı, belki de sevdiğin yastığın kenarı... Dışarının kargaşası seni ilgilendirmez. Senin için önemli olan, kendini rahat ve güvende hissettiğin alanları oluşturmak. Dış dünya bir arena gibi; sen ise onu gözlemleyen bir bilge gibisin. Ev, senin için sadece dört duvar değil; bir sığınak, bir kişisel müze, bir terapi alanı. Orası senin kontrol alanın, orada kendin olabiliyorsun. Yabancı insanlarla dolu ortamlardan çok, tanıdık yüzlerle kaliteli zaman geçirmenin hayranısın. Yeni yerlere gitmek cazip olabilir ama 'ev konforu' başka hiçbir yerde yok senin için. Hayatını sadeleştirerek güzelleştirmeyi seviyorsun. Karmaşa değil, düzen arıyorsun. Kendi ritmini yaratmışsın ve o ritmi bozan her şey seni yoruyor. Ama şunu bil: Bu da bir güç. Kendinle baş başa kalabilen, kendine yetebilen bir ruhsun. Ve bu, bu dünyada çok nadir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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