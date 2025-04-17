Sen Kendini Nereye Ait Hissediyorsun?

Senin ait olduğun yer belli: kendi köşen. Belki bir pencere önü, belki bir kitap rafının altı, belki de sevdiğin yastığın kenarı... Dışarının kargaşası seni ilgilendirmez. Senin için önemli olan, kendini rahat ve güvende hissettiğin alanları oluşturmak. Dış dünya bir arena gibi; sen ise onu gözlemleyen bir bilge gibisin. Ev, senin için sadece dört duvar değil; bir sığınak, bir kişisel müze, bir terapi alanı. Orası senin kontrol alanın, orada kendin olabiliyorsun. Yabancı insanlarla dolu ortamlardan çok, tanıdık yüzlerle kaliteli zaman geçirmenin hayranısın. Yeni yerlere gitmek cazip olabilir ama 'ev konforu' başka hiçbir yerde yok senin için. Hayatını sadeleştirerek güzelleştirmeyi seviyorsun. Karmaşa değil, düzen arıyorsun. Kendi ritmini yaratmışsın ve o ritmi bozan her şey seni yoruyor. Ama şunu bil: Bu da bir güç. Kendinle baş başa kalabilen, kendine yetebilen bir ruhsun. Ve bu, bu dünyada çok nadir.