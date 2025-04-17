Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?
Kimimiz sabah işe giderken kahve almadan evden çıkamaz, kimimiz sabah 7'de çılgın bir kararla dağa tırmanmaya karar verir. Kimi düz yolda yürürken düşer, kimi ters yolda yürüyüp zirveye çıkar. Hayat bazen mantıklı olmayı gerektirir ama... ya sen? Sen ne kadar çılgınsın? Risk alır mısın? Yoksa her hareketin planlı mı?
Hadi teste!
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1. Arkadaşların bunu yapmazsın deyince sadece inat olsun diye yaptığın oldu mu?
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2. Hiç saçının rengini tamamen farklı bir renge boyadın mı?
3. Yurt dışına ya da başka bir şehre plan yapmadan gittiğin oldu mu?
4. Hiç kavga ortamına yanlışlıkla değil, bilerek girdin mi?
5. Sık sık riskli durumlara girer misin?
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6. İş/okul bırakmayı ciddi ciddi düşündüğün bir gün oldu mu?
7. Hiç kuralları bilerek çiğneyip “ne olacak ki ya?” dedin mi?
8. Telefonunu açmadan tatile çıktığın bir gün oldu mu?
9. Kendini kaybedecek kadar içtin mi?
10. Sürekli kavga çıkaran biri misin?
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Sen gerçek bir çılgınsın!
Senin çılgınlıkla alakan yok!
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