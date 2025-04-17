Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?

Seninle ilgili tek net şey varsa, o da: net olmaman. Sen bir gün sabah gözünü açıp kampa giden, ertesi gün iş görüşmesine pijamayla gidecek kadar özgür ruhlusun. Plan mı? Senin için genelde bozulmak için yapılır. Rutin? O da ne? Sen sabah kahvesini bile her gün başka bir şekilde içiyorsun. Çünkü senin hayatında alışkanlık denen şey bile sürprizlerle dolu.Arkadaşların seni tarif ederken delilikle dahilik arasında gidip geliyor derse hiç şaşırma. Çünkü senin zihin yapın, kalıpların dışında yaşıyor. Bunu yapmak mantıklı mı? diye sormak yerine bunu yapmazsam içim içimi yer diyorsun. Bu kadar hisleriyle yaşayan biri olmanın zorlukları var evet yanlış insanlar, fazla hızlı kararlar, biraz fazla yangın… ama aynı zamanda tarifsiz güzellikleri de var. Çünkü senin hayatın durağan değil; tutkulu, canlı ve gerçek. Aşk hayatın da böyle mesela: Ya göklere çıkarırsın ya da tüm köprüleri yakarsın. Ortası yok cümlesi sana ait sanki. Bazen kendini bile şaşırtıyorsun. Ama işte o beklenmedik yönün seni inanılmaz ilginç biri yapıyor. İnsanlar seninle tanıştıktan sonra bir süre kafalarını toparlayamıyor. Çünkü senin ruhun sınır tanımıyor. Ama dikkat! Bu özgürlük içinde bazen kendini unutmamak önemli. Her zaman bir yerlere koştururken, bir durup “ben nasılım?” diye sorman da gerekebilir. Çünkü çılgınlık güzel, ama kendine dönmek daha da güzel. Unutma: En büyük delilik, kendini unutarak yaşamak olabilir.