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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 10:11

Kimimiz sabah işe giderken kahve almadan evden çıkamaz, kimimiz sabah 7'de çılgın bir kararla dağa tırmanmaya karar verir. Kimi düz yolda yürürken düşer, kimi ters yolda yürüyüp zirveye çıkar. Hayat bazen mantıklı olmayı gerektirir ama... ya sen? Sen ne kadar çılgınsın? Risk alır mısın? Yoksa her hareketin planlı mı?

Hadi teste!

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1. Arkadaşların bunu yapmazsın deyince sadece inat olsun diye yaptığın oldu mu?

2. Hiç saçının rengini tamamen farklı bir renge boyadın mı?

3. Yurt dışına ya da başka bir şehre plan yapmadan gittiğin oldu mu?

4. Hiç kavga ortamına yanlışlıkla değil, bilerek girdin mi?

5. Sık sık riskli durumlara girer misin?

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6. İş/okul bırakmayı ciddi ciddi düşündüğün bir gün oldu mu?

7. Hiç kuralları bilerek çiğneyip “ne olacak ki ya?” dedin mi?

8. Telefonunu açmadan tatile çıktığın bir gün oldu mu?

9. Kendini kaybedecek kadar içtin mi?

10. Sürekli kavga çıkaran biri misin?

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Sen gerçek bir çılgınsın!

Seninle ilgili tek net şey varsa, o da: net olmaman.  Sen bir gün sabah gözünü açıp kampa giden, ertesi gün iş görüşmesine pijamayla gidecek kadar özgür ruhlusun. Plan mı? Senin için genelde bozulmak için yapılır. Rutin? O da ne? Sen sabah kahvesini bile her gün başka bir şekilde içiyorsun. Çünkü senin hayatında alışkanlık denen şey bile sürprizlerle dolu.Arkadaşların seni tarif ederken delilikle dahilik arasında gidip geliyor derse hiç şaşırma. Çünkü senin zihin yapın, kalıpların dışında yaşıyor. Bunu yapmak mantıklı mı? diye sormak yerine bunu yapmazsam içim içimi yer diyorsun. Bu kadar hisleriyle yaşayan biri olmanın zorlukları var evet yanlış insanlar, fazla hızlı kararlar, biraz fazla yangın… ama aynı zamanda tarifsiz güzellikleri de var. Çünkü senin hayatın durağan değil; tutkulu, canlı ve gerçek. Aşk hayatın da böyle mesela: Ya göklere çıkarırsın ya da tüm köprüleri yakarsın. Ortası yok cümlesi sana ait sanki. Bazen kendini bile şaşırtıyorsun. Ama işte o beklenmedik yönün seni inanılmaz ilginç biri yapıyor. İnsanlar seninle tanıştıktan sonra bir süre kafalarını toparlayamıyor. Çünkü senin ruhun sınır tanımıyor. Ama dikkat! Bu özgürlük içinde bazen kendini unutmamak önemli. Her zaman bir yerlere koştururken, bir durup “ben nasılım?” diye sorman da gerekebilir. Çünkü çılgınlık güzel, ama kendine dönmek daha da güzel. Unutma: En büyük delilik, kendini unutarak yaşamak olabilir.

Senin çılgınlıkla alakan yok!

Sen tam bir kafası net, ayağı yere basan insansın. Hayatı severek yaşıyorsun ama belli çizgilerin, belli dengelerin var. Spontane kararlar seni tedirgin eder, mantıklı mıyım şu an? sorusunu her gün en az üç kere kendine soruyorsundur. Çünkü sen, yarın ne olur?u merak etmektense bugünümü güvenceye alayım diyenlerdensin.Bu, sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor. Sadece seni heyecanlandıran şeyler başkalarının çılgınlık dedikleri değil. Senin için gerçek macera, derin bir sohbette kaybolmak, gece yatağa huzurlu girmek ya da sevdiğin insanla sakin bir yürüyüş olabilir. Bazen bu kadar sade olmak başkalarına monoton gibi gelse de, sen neyi neden yaptığını bilen, kendine yeten birisin. Zihnin berrak, ruhun dingin. Ama kabul edelim... içinde bir kıpırtı var. Ara sıra telefonunu eline alıp 'acaba saçımı yeşile boyasam mı?' diye düşünüyorsun. Ya da bir gün istifa butonuna yanlışlıkla basabilirim korkusu yaşıyorsun. Çünkü insan, ne kadar düzenli olursa olsun, bazen her şeyi bir kenara atıp bir anda dünyayı gezmek ister. Senin farkın, bunu bastırabilmen. Ya da en azından bir kahve içip boşver şimdi diyebilmen. Belki bir gün bu testin sonuçlarına gülüp gerçekten saçını boyarsın. O zaman biz burada olacağız ve çılgınlar kulübüne hoş geldin diyeceğiz. Ama şimdilik, o sakince akan nehrin kıyısında, içinden geleni yaşayıp yine de batmayan teknende huzurla yol almaya devam et. Çünkü herkesin çılgınlığa ihtiyacı yok.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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