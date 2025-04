Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?

Sen tam bir kafası net, ayağı yere basan insansın. Hayatı severek yaşıyorsun ama belli çizgilerin, belli dengelerin var. Spontane kararlar seni tedirgin eder, mantıklı mıyım şu an? sorusunu her gün en az üç kere kendine soruyorsundur. Çünkü sen, yarın ne olur?u merak etmektense bugünümü güvenceye alayım diyenlerdensin.Bu, sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor. Sadece seni heyecanlandıran şeyler başkalarının çılgınlık dedikleri değil. Senin için gerçek macera, derin bir sohbette kaybolmak, gece yatağa huzurlu girmek ya da sevdiğin insanla sakin bir yürüyüş olabilir. Bazen bu kadar sade olmak başkalarına monoton gibi gelse de, sen neyi neden yaptığını bilen, kendine yeten birisin. Zihnin berrak, ruhun dingin. Ama kabul edelim... içinde bir kıpırtı var. Ara sıra telefonunu eline alıp 'acaba saçımı yeşile boyasam mı?' diye düşünüyorsun. Ya da bir gün istifa butonuna yanlışlıkla basabilirim korkusu yaşıyorsun. Çünkü insan, ne kadar düzenli olursa olsun, bazen her şeyi bir kenara atıp bir anda dünyayı gezmek ister. Senin farkın, bunu bastırabilmen. Ya da en azından bir kahve içip boşver şimdi diyebilmen. Belki bir gün bu testin sonuçlarına gülüp gerçekten saçını boyarsın. O zaman biz burada olacağız ve çılgınlar kulübüne hoş geldin diyeceğiz. Ama şimdilik, o sakince akan nehrin kıyısında, içinden geleni yaşayıp yine de batmayan teknende huzurla yol almaya devam et. Çünkü herkesin çılgınlığa ihtiyacı yok.