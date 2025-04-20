Senin Yaz Aşkın Nasıl Olacak?
Havalar ısınıyor, güneş parlıyor, kalpler kıpır kıpır! Yaz deyince aklına ilk gelen şey ne? Deniz? Dondurma? Göz göze gelinen yaz aşkları mı yoksa? 🏖️💋 Bu testte sana yaz aşkın hakkında ipuçları veriyoruz. Flört mü, tutkulu bir macera mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yaz aylarında en sevdiğin aktivite nedir?
4. Tatil planın nasıl?
5. Flörtöz biri misin?
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6. Bir flörtte en çok ne etkiler seni?
7. Flört ederken nasıl davranırsın?
8. Yazın seni en iyi tanımlayan kelime ne?
9. Birlikte tatil yapacağın kişi nasıl biri olmalı?
10. Aşk hayatın bir dondurma olsaydı hangisi olurdu?
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Senin yaz aşkın tutkulu olacak!
Senin yaz aşkın tatlı bir flört olacak!
Senin yaz aşkın macera dolu olacak!
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