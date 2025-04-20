Sen Hayatta Kazanan mısın Kaybeden mi?
Hayat herkes için eşit başlasa da herkes aynı rotada ilerlemiyor. Kimileri erken uyanıp gününü verimli planlarken, kimileri alarmı beş kere erteleyip neyse yarın başlarım demeyi tercih ediyor. Peki sen, bu karmaşık oyunda nerede duruyorsun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah alarmın çaldığında ne yaparsın?
4. E-posta gelen kutun kaç mesaj içeriyor?
5. Düzenli misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sosyal medyada seni tanımayan biri hakkında ne düşünür?
7. Kötü bir olay yaşadığında nasıl tepki verirsin?
8. Para yönetimi konusunda nasılsın?
9. Yeni bir şeyi öğrenmek istediğinde ne yaparsın?
10. Kendini seviyor musun sorusuna cevabın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen gerçek bir kazanansın!
Sen ne kazanansın ne kaybeden!
Sen kaybedensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın