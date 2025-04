Sen Hayatta Kazanan mısın Kaybeden mi?

Şu an bu testi çözüyor olman bile büyük bir adım. Çünkü hayatla olan bağın bir süredir zayıflamış gibi. Ne zaman başladın bilmiyorsun ama uzun zamandır “hiçbir şey yolunda gitmiyor” hissi içinde büyümüş. Sanki herkes ilerliyor, sen yerinde sayıyorsun gibi geliyor. Ve bu düşünceler seni biraz daha geri çekiyor, biraz daha izleyici yapıyor. Ama işin acı-tatlı tarafı şu: Bu bir son değil. Bu bir alarm. Ruhsal bir “şarj kablosu” arıyorsun belki. Ve o kablo senin içinde. Şu an yorgun, motivasyonsuz, amaçsız gibi hissedebilirsin ama senin içinde yeniden ayağa kalkacak bir versiyon var. Sadece hatırlamaya ihtiyacı var. Bu kadar uzun süre güçlü kalmaya çalıştığın için tükenmiş olman çok normal. Belki de artık “kendin için” bir şey yapma zamanı gelmiştir. Gecikmiş değilsin. Her gün yeniden başlamak için bir fırsat. Şu an olduğun yer, çıkış için ilk basamak olabilir. Unutma, en karanlık an, şafaktan hemen öncedir.