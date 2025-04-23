Sen Nasıl Bir Ünlü Olurdun?
Sosyal medyada binlerce takipçin var, kırmızı halıda boy gösteriyorsun ve paparazziler seni her adımında izliyor... Ama asıl soru şu: Sen nasıl bir ünlü olurdun? Skandallarla gündeme gelen bir sansasyon makinesi mi, yoksa ödül törenlerinde adını sürekli duyduğumuz bir yetenek mi?
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1. Sabah uyanınca ilk işin nedir?
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2. Hangi sosyal medya seni daha iyi yansıtır?
3. Sana gelen ilk paparazzi sorusu ne olurdu?
4. Ünlü olmanın en iyi yanı ne olurdu?
5. Bir filmde oynamak istesen ne tür bir rol olurdu?
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6. Kendini tanımla deseler ne derdin?
7. Ödül alır mıydın sence?
8. Ünlü olduktan sonra ilk yaptığın şey ne olurdu?
9. Magazin seni nasıl tanımlardı?
10. Sana en yakın gelen ünlü tarzı kiminki?
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Sen magazinlerin gözdesi, olaylı bir ünlü olurdun!
Sen başarılarıyla gündeme gelen bir ünlü olurdun!
Sen sessiz bir ünlü olurdun!
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