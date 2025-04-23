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Sevgiline 10 Üzerinden Kaç Puan Verirsin?

Sevgiline 10 Üzerinden Kaç Puan Verirsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 17:01

 İlişkiler bazen bulutların üstünde, bazen ise yerin yedi kat dibinde hissi verebilir. Peki sevgiline genel olarak kaç puan veriyorsun? 10 mu, 5 mi, yoksa... 0 mı? Bu testle ilişkinin nabzını ölçüyor, biraz da eğleniyoruz!

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sevgilin sabah mesajı atar mı?

4. Tartışma çıktığında nasıl davranır?

5. Sürpriz yapmayı sever mi?

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6. Sevgilinle en çok ne yapmaktan keyif alıyorsun?

7. Kıskançlık seviyenize ne diyorsun?

8. Övgü alıyor musun ondan?

9. Sosyal medyada seni ne sıklıkla paylaşır?

10. Şu anda ilişkini nasıl tanımlarsın?

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Sevgilin senin için 10/10!

Bu sonucu görmek demek, duygusal anlamda doyurucu, güvenli ve sağlıklı bir ilişki yaşadığın anlamına geliyor. Aranızdaki bağ, birçok kişinin hayalini kurduğu türden: karşılıklı anlayış, sevgi, sadakat ve bolca eğlenceyle süslenmiş. Sevgilin senin hem partnerin hem sırdaşın hem de en yakın arkadaşın gibi. Sabah attığı tatlı mesajlardan geceyi birlikte kapattığınız anlara kadar, o kadar doğal ve güzel bir uyum içindesiniz ki, bu dışarıdan bile hissediliyor. Seninle gerçekten ilgileniyor, neye ne zaman ihtiyacın olduğunu hissediyor ve seni mutlu etmeyi önemsiyor. Ufak sürprizlerle yüzünü güldürüyor, dertleşmek istediğinde seni can kulağıyla dinliyor, başarılarınla gururlanıyor. Ve en önemlisi: seni olduğun gibi seviyor. Bu ilişkinin bu kadar güzel gitmesi elbette sihirli değil. Sen de bu ilişkiye emek veriyor, açık iletişim kuruyor ve sevgini göstermekten çekinmiyorsun. Yani bu 10/10’luk ilişki bir tesadüf değil, bilinçli seçimler, karşılıklı özveri ve sağlam bir duygusal zeminle mümkün olmuş. Belki çevrenden “Ay ne kadar mükemmel bir çift olmuşsunuz!” gibi yorumlar alıyorsundur, haklılar! Senin aşkın, ilham veren cinsten. Bu bağa sahip olduğun için kendini şanslı hissetmekte haklısın. Nazar değmesin diye buraya bir 🧿 bırakalım, ama unutma: bu ilişkinin değerini bilmeye devam et ve o özel enerjiyi koru. Çünkü böylesi nadir bulunur!

Sevgilin senin 7/10!

Senin ilişkin, iyi temellere dayansa da biraz dengesiz bölgeler de barındırıyor gibi. Gün geliyor mutluluktan havalara uçuyorsun, gün geliyor “Acaba yanlış mı hissediyorum?” diye sorguluyorsun. Ama şunu unutmamalısın ki: her ilişkinin kendi ritmi, inişi çıkışı vardır. Önemli olan, bu dalgalanmalarda hala birlikte kalabiliyor musunuz? Sevgilin seni önemsiyor, bu açık. Ama belki yeterince gösteremiyor, ya da senin duygusal ihtiyaçların zaman zaman karşılıksız kalıyor. Aranızda samimi bir bağ var, birlikte gülüyorsunuz, konuşabiliyorsunuz ama bazen daha fazlasını arıyor olabilirsin: daha çok ilgi, daha çok destek, daha çok birlikte vakit geçirmek… Belki de hayatın koşuşturmacası, ikinizin de duygusal yoğunluklarını bastırıyor. Ya da sevgilin duygularını daha farklı yollarla ifade ediyor ve bu, senin beklentilerine tam denk düşmüyor olabilir. Ancak bu ilişkinin hâlâ potansiyeli var. Ufak değişiklikler, açık konuşmalar ve biraz daha özen, ilişkinizi bambaşka bir seviyeye çıkarabilir. Kendine şunu sormalısın: “Ben bu ilişkide mutlu muyum, huzurlu muyum, değerli hissediyor muyum?” Cevabın çoğunlukla evetse, zaten büyük kısmı yolunda demektir. Geri kalanı da emekle halledilebilir. 7/10 kulağa kötü gelmiyor, ama seninle birlikte bu ilişki neden 10 olmasın ki?

Sevgilin senin için 4/10!

İlişkin şu an ‘ne ileri ne geri’ bir noktada gibi. Kalbinin bir yanı sevdiğin kişiden vazgeçemiyor, bir yanın ise bu ilişkide yalnız kalmaktan ve duygusal açlık çekmekten yorgun düşmüş durumda. Aranızdaki sevgi zamanla azalmış olabilir, ya da hiç tam oturmamış bir dengeyi yürütmeye çalışıyorsunuz. Sevgilin belki yeterince çaba göstermiyor, belki de seninle duygusal olarak aynı seviyede değil. Kimi zaman onun sevgisini hissetmekte zorlanıyor, seni ne kadar önemsediğini sorguluyorsun. Belki iletişiminiz kopuk, belki de seni gerçekten dinlediğine nadiren şahit oluyorsun. Bu ilişkinin sana hissettirdiklerini bir düşün. Birlikteyken iç huzuru mu duyuyorsun, yoksa içten içe kendini yalnız mı hissediyorsun? Seni daha çok düşündürten, hatta zaman zaman kaygılandıran bir ilişkide olmak çok yıpratıcı olabilir. Buradaki en kritik şey: Sen bu ilişkide ne kadar “sen” olabiliyorsun? Kendi sınırların, duyguların, isteklerin ne kadar görülüyor ve değer görüyor?

Sevgilin senin için 1/10!

Bu testi çözmen bile zaten içten içe bir şeylerin doğru gitmediğini hissettiğini gösteriyor. Sevgilinle arandaki bağ, belki bir zamanlar güçlüydü… ya da hiçbir zaman sağlam temeller üzerine kurulmadı. Şimdi ise bu ilişki, seni mutlu etmekten çok yoruyor gibi. Kendini değersiz, önemsenmemiş, hatta görünmez hissediyor olabilirsin. Sevgilin seni dinlemiyor, ilgi göstermiyor, sürpriz bir yana günlük sevgiyi bile eksik veriyorsa; bu ilişki sana ne katıyor? Sevgi, sadece “sevgili” demekle bitmiyor. Gerçek sevgi; özen, anlayış, güven, samimiyet, emek ve iletişimle olur. Ve bu listede sevgilinin hanesine kaç tik atarsın, dürüstçe düşün. Bazen alışkanlık, bazen yalnızlık korkusu, bazen de “Bir gün değişir” umudu insanı fazlasıyla yıpratan ilişkilerde kalmaya iter. Ama gerçek şu ki: seni sürekli kıran, eksik bırakan, yalnızlaştıran biriyle olmak, tek başına olmaktan çok daha yıkıcı olabilir. Bu testi çözerken içten içe “Evet ya...” dediğin yerler olduysa, belki artık kendin için daha net adımlar atma zamanı gelmiştir. Bu ilişki sana gerçekten iyi gelmiyorsa, bırakmak kaybetmek değil; kazanmak olabilir. Çünkü sen, ilgi görmeyi, değer verilmeyi, sevildiğini hissetmeyi hak ediyorsun. Herkes eder. Ve sen de az değilsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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