Sevgiline 10 Üzerinden Kaç Puan Verirsin?
İlişkiler bazen bulutların üstünde, bazen ise yerin yedi kat dibinde hissi verebilir. Peki sevgiline genel olarak kaç puan veriyorsun? 10 mu, 5 mi, yoksa... 0 mı? Bu testle ilişkinin nabzını ölçüyor, biraz da eğleniyoruz!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilin sabah mesajı atar mı?
4. Tartışma çıktığında nasıl davranır?
5. Sürpriz yapmayı sever mi?
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6. Sevgilinle en çok ne yapmaktan keyif alıyorsun?
7. Kıskançlık seviyenize ne diyorsun?
8. Övgü alıyor musun ondan?
9. Sosyal medyada seni ne sıklıkla paylaşır?
10. Şu anda ilişkini nasıl tanımlarsın?
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Sevgilin senin için 10/10!
Sevgilin senin 7/10!
Sevgilin senin için 4/10!
Sevgilin senin için 1/10!
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