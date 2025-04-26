Hakan Bilal Kutlualp Kimdir, Kaç Yaşında? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp Ne İş Yapıyor?

Fanatik bir Fenerbahçeli olan Hakan Bilal Kutlualp, 34 FB 1907 plakalı aracı ile dikkat çekiyor. Aracının plakası ile zaman zaman sosyal medyanın ve taraftarların da gündeminde yer alıyor. Kutlualp, 2002-2004 ve 2004-2005 yılları arasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Futbol camiasında 'Muz Kralı' olarak bilinen Kutlualp, aynı zamanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir iş insanı.

Hakan Bilal Kutlualp'in Serveti

Hakan Bilal Kutlualp, turizm, tekstil ve ona 'Muz Kralı' denilmesine neden olan lojistik zinciri ile muz ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ünlü iş insanının İstanbul Boğazı'nda yalısı, Bodrum ve Miami'de villaları bulunuyor. Ayrıca Londra ve Dubai'de ofisleri olan Kutlualp'in serveti hakkında net rakam ise bilinmiyor.

Hakan Bilal Kutlualp Neden İstifa Etmişti?

2005 yılında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıklamıştı, Asbaşkan ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hakan Bilal Kutlualp. İstifa kararını ise 'Polemiklere girip kulübe zarar vermemek' olarak duyurmuştu.

Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün 15 Ekim 2005'te gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında, istifa etmesini istediği Hakan Bilal Kutlualp'e, “Ben seninle çalışmam arkadaş, bunu bil. Onun için senin ayrılman lazım buradan. Karar senindir, ama senin olduğun yerde hiçbir yönetim kuruluna Aziz Yıldırım girmez” demişti.