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Hakan Bilal Kutlualp Kimdir, Kaç Yaşında? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp Ne İş Yapıyor?

Hakan Bilal Kutlualp Kimdir, Kaç Yaşında? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp Ne İş Yapıyor?

Fenerbahçe
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 16:27

Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda Kulübün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıkladı. Futbolseverlerin dikkatini çeken bu kararın ardından Hakan Bilal Kutlualp'in kim olduğu, hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, 'Transfer sihirbazı' ve 'Muz Kralı' olarak tanınan Hakan Bilal Kutlualp kimdir? 

İşte, detaylar...

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Hakan Bilal Kutlualp Kimdir?

Hakan Bilal Kutlualp Kimdir?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında dünyaya geldi. İşletme alanında eğitim alan Kutlualp, iş dünyasının ve futbol camiasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. 

Hakan Bilal Kutlualp Kaç Yaşında? 

Başarılı bir iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan Hakan Bilal Kutlualp, 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.  

Hakan Bilal Kutlualp Aslen Nereli? 

2024 yılınının Ekim ayında babası Ali Fuat Kutlualp'i kaybeden Hakan Bilal Kutlualp, İstanbul'da dünyaya geldi. Ancak aslen nereli olduğu ya da kökeni bilinmiyor. Kutlualp, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor.

Hakan Bilal Kutlualp'in Kariyer Hayatı

Hakan Bilal Kutlualp'in Kariyer Hayatı

Fanatik bir Fenerbahçeli olan Hakan Bilal Kutlualp, 34 FB 1907 plakalı aracı ile dikkat çekiyor. Aracının plakası ile zaman zaman sosyal medyanın ve taraftarların da gündeminde yer alıyor. Kutlualp, 2002-2004 ve 2004-2005 yılları arasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Futbol camiasında 'Muz Kralı' olarak bilinen Kutlualp, aynı zamanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir iş insanı. 

Hakan Bilal Kutlualp'in Serveti

Hakan Bilal Kutlualp, turizm, tekstil ve ona 'Muz Kralı' denilmesine neden olan lojistik zinciri ile muz ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ünlü iş insanının İstanbul Boğazı'nda yalısı, Bodrum ve Miami'de villaları bulunuyor. Ayrıca Londra ve Dubai'de ofisleri olan Kutlualp'in serveti hakkında net rakam ise bilinmiyor. 

Hakan Bilal Kutlualp Neden İstifa Etmişti?

2005 yılında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıklamıştı, Asbaşkan ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hakan Bilal Kutlualp. İstifa kararını ise 'Polemiklere girip kulübe zarar vermemek' olarak duyurmuştu. 

Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün 15 Ekim 2005'te gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında, istifa etmesini istediği Hakan Bilal Kutlualp'e, “Ben seninle çalışmam arkadaş, bunu bil. Onun için senin ayrılman lazım buradan. Karar senindir, ama senin olduğun yerde hiçbir yönetim kuruluna Aziz Yıldırım girmez” demişti.

Fenerbahçe'nin Eski Yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in Transferleri

Fenerbahçe'nin Eski Yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in Transferleri

Hakan Bilal Kutlualp, taraftarlar tarafından 'Transfer Sihirbazı' olarak da anılmasına neden olan başarılı transferlere imza attı. 

Alex de Souza, Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yetenekli futbolcuların Fenerbahçe'ye transferinde kilit rol üstlenen Kutlualp, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkan Adayı mı Oldu?

Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkan Adayı mı Oldu?

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan adaylığını açıkladı. Kutlualp yaptığı konuşmada, 'Ortalama 3.3 yılda 1 şampiyon olmuşuz' dedi ve başkanlık sürelerini 2 dönemle sınırlamayı tavsiye etti. Daha sonra, 

'Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu hoşnut olmadığı bir durum vardı 'Neden aday olmuyorsunuz?' derdi.  Demokrasilerde sistem tıkandığı zaman ne yaparsınız güven oyuna gidersiniz. Eğer başkan ve yönetim aynı düşünüyorsa. Siz bir güven oyuna gidin, olağanüstü kongre kararı alın. 'Aday yok' diyordunuz, ben adayım.' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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