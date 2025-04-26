Hakan Bilal Kutlualp Kimdir, Kaç Yaşında? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp Ne İş Yapıyor?
Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda Kulübün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıkladı. Futbolseverlerin dikkatini çeken bu kararın ardından Hakan Bilal Kutlualp'in kim olduğu, hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, 'Transfer sihirbazı' ve 'Muz Kralı' olarak tanınan Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
İşte, detaylar...
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Hakan Bilal Kutlualp Kimdir?
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Hakan Bilal Kutlualp'in Kariyer Hayatı
Fenerbahçe'nin Eski Yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in Transferleri
Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkan Adayı mı Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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